gta vice city جراند ثيفت اوتو فايس سيتي طريقة التحميل على الجوال

gta vice city الأصلية ظهرت لأول مرة عام 2002 كواحدة من سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة GTA. تدور أحداث اللعبة في مدينة vice city الأمريكية وهي مدينة افتراضية تحاكي مدينة ميامي في الثمانينيات. يخرج بطل اللعبة تومي فيرسيتي من السجن بعد القبض عليه أثناء إحدى عمليات التهريب الفاشلة ليجد المدينة تعم في الفوضى والفساد. يسعى تومي لاستغلال هذه الفوضى لبناء إمبراطورية إجرامية يكون هو بطلها عن طريق تنفيذ المهمات والجرائم وتجنب المكائد المختلفة. وهي الأصدار السادس GTA 6 في سلسة جراند ثيفت أوتو في هذا المقال سنتعرف على قصة اللعبة وأهم ما يميزها وطريقة تحميل اللعبة علي الأندرويد وأيفون.

عن لعبة gta vice city:

يأتي هذا الإصدار من ألعاب جراند ثيفت اوتو بعد إصدار gta III وتلاه إصدار جراند ثيفت أوتو سان أندرياس. انتشرت اللعبة سريعاً في جميع أنحاء العالم ولاقت شعبية كبيرة، فقامت شركة روك ستار المطورة للعبة بإصدار النسخ المناسبة لجميع أجهزة البلاي ستيشن و الاكس بوكس ثم أجهزة الكمبيوتر وأنظمة الويندوز وأخيراً أصبحت اللعبة متاحة للجوالات.

مميزات لعبة gta vice city الأصلية:

رسوم انسيابية وأكثر واقعية للشخصيات

صور وألوان محسنة لمزيد من المتعة أثناء اللعب

أسلحة أكثر تطوراً وأكثر دقة في التصويب

مهام كثيرة ومتنوعة في عدد غير محدود من ساعات اللعب المستمرة والمتجددة

متاحة لجميع أجهزة الفيديو جيمز القديمة والحديثة

إمكانية التحكم في اللعب عن طريق شاشات اللمس

إمكانية التحكم في اللعب عن طريق أجهزة خارجية يتم توصيلها عن طريق يو إس بي أو بلوتوث

تطبيق اللعبة متاح لأجهزة الهاتف على نظام أندرويد أو نظام أبل IOS

مساحة تطبيق اللعبة متوسط نسبياً مقارنة بمساحة ألعاب أخرى

طريقة تحميل اللعبة على الجوالات:

يمكن تحميل لعبة gta vice city الأصلية على الجوالات المختلفة بسهولة من المتاجر الإلكترونية المناسبة لنوع الجهاز. كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية: