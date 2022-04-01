نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تحديث لعبة RealmCraft 2022 عالم المكعبات المفتوح في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل لعبة RealmCraft على إدخال اللاعب في عالم جديد يمكن تكوينه على هيئة عدد من الأشكال تعتمد على رغبة اللاعب في التشكيل والتكوين، إذ تمثل اللعبة عالم المكعبات وما له من إمكانيات واسعة في التجديد المستمر عبر التركيب واللصق لهذه المكونات والتي تعمل من اجل تشكيل عوالم مختلفة من اختراع اللاعب، وتتميز اللعبة في هذا الصدد بعدد من السمات الكبري بالإضافة إلى مجموعة من المميزات .

مميزات لعبة RealmCraft

تتمتع اللعبة المميزة على الأندرويد وكذلك الكمبيوتر بعدد من المميزات التي تعمل لها جاذبية خاصة تحيط بلاعبيها في أثناء اللعب، مثل لعبة ماين كرافت وما تمتاز به من وضع اللاعب في عوالم لانهائية، ويقوم بالتفكير واختيار المناسب له، ومن مزايا اللعبة الحالية:

بها المكعبات ثلاثية الأبعاد تمنحك تشكيل الملايين من الأشكال المختلفة.

وتمكنك اللعبة الفك والتدمير وإعادة التشكيل من جديد في أنماط مختلفة.

بها أكثر من 100 كتلة يمكن تشكيلها بأعداد من الأشكال المختلفة.

كذلك تعمل اللعبة على وضع اللاعب في قلب الصناعة من عمل القوالب وبناء المنازل وما إلى ذلك.

ويستطيع اللاعب من خلال اللعب تكوين عدد من العوالم المختلفة بحسب ما يحلم به من أماكن ومدن.

أنماط اللعبة

تحتوي هذه اللعبة على عدد من الأنماط المختلفة عن غيرها من الألعاب التي يكون منها نمط التعايش الذي تستطيع من خلاله بناء الأسوار العالية وجمع النباتات وإقامة الجسور من اجل حماية نفسك من الأعداء والسيطرة على الأرض والهيمنة على كل من بداخلها، والنمط الابداعي الذي يمكنك من جعلك من المهندسين البارعين في مجال البناء، إذ يستطيع اللاعب من خلال هذا النمط إنشاء مدينة الأحلام وما تتألف منه من واقع جمالي مبدع.

متطلبات RealmCraft تحميل

هناك عدد من المتطلبات التي يلزم معرفتها من اجل الاستمتاع الأكثر باللعب يكون منها

حجم اللعبة: 112m

والتحديث الحالي بتاريخ مارس 2022.

ورقم الإصدار الحالي لها 5.3,9

أما عمليات التثبيت وصلت لاكثر من 100.000.000

كما تتطلب للتشغيل نظام اندريد 4.4

امتيازات جديدة

هناك من الامتيازات الجديدة التي يسعى إليها الإصدار الجديد للعبة 5.3.10 والتي تتمثل في:

تتوافر عدد من الجزر التي يستطيع اللاعب التنقل من خلالها.

والإبداع في أتقان الحرب والدفاع عن النفس.

كذلك مهاجمة الأعداء حتى تصبح الناجي الوحيد في الحرب العميقة.

كما تهدف اللعبة إلى القصف والصراع الدائم على البقاء.

بذلك تعرفت على متطلبات تشغيل لعبة RealmCraft 2022 الجديدة على هاتفك الأندرويد من متجر جوجل بلاي.