نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Huawei Nova 9 SE هاتف جديد من هواوي | مراجعة الهاتف والأسعار في المقال التالي

Huawei Nova 9 SE نسخة جديدة أخري تم الإعلان عنها مؤخراً ضمن عائلة الـNova التابعة لشركة هواوي. حيث أعلنت الشركة منذ فترة عن السلسلة بالكامل بشكل رسمي وشملت هاتفي Huawei Nova 9 ، وأيضاً النسخة الأعلي Huawei Nova 9 pro ، وكالعادة شهدت هواتف تلك السلسلة انتشاراً كبيراً بين عدد كبير من المستخدمين حول العالم وذلك علي الرغم من إفتقارها لخدمات شركة جوجل وغيرها من الخدمات الأخري. ومن جديد تعود الشركة وتطلق الإصدار الجديد لتلك السلسلة ليستكمل مسيرة النجاح الذي حققته ، وفيما يلي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Huawei Nova 9 SE. مواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE : ‌وزن الهاتف يأتي مقدراً بحوالي 191 جراماً.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌

بالإضافة إلي دعم إمكانية زيادة مساحة التخزين بالهاتف ، وذلك لتوافر مدخل لتركيب كارت الميموري مكان الشريحة الثانية.‌

يأتي الهاتف مع شاشة من نوع IPS LCD ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2388 بكسل أي مع معدل كثافة بكسلات 387 بكسل لكل إنش.‌

الشاشة تأتي كذلك بحجم 6.78 إنش ، مع أبعاد العرض الممتازة 20:9 توفر تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كما تدعم كذلك معدل تحديث عالي حتي 90 هيرتز ، يعطي الهاتف السهولة والسلاسة في الحركة والتنقل بين وداخل التطبيقات.‌

أما عن الأداء فالهاتف متوفر مع معالج من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 680 4G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر مما يعطي أداء مميز مع توفير في الطاقة.‌

المعالج أيضاً يأتي مع ثمانية أنوية : الأربعة أنوية الأقوي من نوع Kryo 265 Gold مع تردد يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي وجود أربعة أنوية أخري من نوع Kryo 265 Silver ، لكن مع تردد أقل يصل إلي حوالي 1.9 جيجا هيرتز.‌

وبالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات GPU ، فالهاتف يأتي مع معالج من نوع Adreno 610.‌

يتوفر الهاتف في نسختين فقط من سعة التخزين المتاحة وهما كالتالي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

كذلك يأتي الهاتف مع نظام تشغيل Android 11 ، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم هواوي الخاصة EMUI 12.‌

لكن وكما المعتاد حالياً لا يتوفر الهاتف مع دعم خدمات جوجل. كاميرا هاتف Huawei Nova 9 SE : ‌يأتي الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

كما يأتي أيضاً مع أربعة كاميرات خلفية : الأولي والأساسية بدقة 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، تتوفر بدعم خاصية الـPDAF.‌

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وتستخدم في التصوير الواسع Ultra Wide مع زاوية تصوير واسعة 112°.‌

الكاميرا الثالثة تستخدم في التصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4.‌

أخيراً كاميرا رابعة تستخدم في العزل التصوير البورتريه بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.‌

تدعم الكاميرات الـHDR وتصوير Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش من نوع ليد بجانب الكاميرات.‌

كذلك يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

بالإضافة إلي دعم خاصية Gyro-EIS ، والتي تستخدم في التثبيت الالكتروني. مواصفات أخري للهاتف : ‌يدعم الهاتف خاصية الـNFC.‌

لكن لا يدعم شبكات الراديو FM.‌

كما تأتي سماعات الهاتف من نوع Mono speakers وليست ستيريو.‌

كذلك لا يوجد بالهاتف منفذ الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

بصمة الهاتف تأتي في الجنب كما الحال في أغلب الهواتف الجديدة ، بالإضافة إلي دعم فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه Face ID.‌

الهاتف متوفر بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التسارع ، الجيروسكوب ، البوصلة ، وأيضاً التقارب والذي يعمل عن طريق السوفت وير.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية من نوع Li-Ploy تأتي بحجم 4000 مللي أمبير ، مع دعم للشحن السريع بقدرة 66 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 75% في خلال 20 دقيقة فقط.

يتوفر من الهاتف ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة : الأبيض ، الأسود ، وأيضاً الأزرق. سعر هاتف Huawei Nova 9 SE : ‌404 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 7500 جنية مصري. عمر شويل - جدة Huawei Nova 9 SE هاتف جديد من هواوي | مراجعة الهاتف والأسعار - ثقفني

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