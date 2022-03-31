نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي للاندرويد وشروط لعبة GTA: Vice City في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي ، لعبة GTA Vice City هي من ألعاب العالم المفتوح ذات الشعبية الكبيرة، كما أنها من الألعاب الأكثر إثارة نظراً لاحتوائها على سرقة السيارات والرصاص وحرب العصابات في مدينة فايس سيتي كما أن هذا الإصدار له أنظمة تشغيل المختلفة بما يضم أجهزة إكس بوكس والويندوز، ولمعرفة المزيد عن اللعبة بإمكانك متابعتنا عزيزي القارئ في تلك المقالة لمعرفة كل جديد فتابعونا.

لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي

تم تصميم GTA V 5 للاندرويد وإصدار اللعبة لمجموعة متنوعة لأنظمة الجوالات المختلفة. بما في ذلك Android و iPhone. وذلك منذ أن تم إنشاء إصدار لعبة Vice City من لعبة Grand Theft Auto. اللعبة التي أحدثت طفرة في عالم الألعاب. وتم إصدار النسخة الأولى من لعبة جراند ثفت أوتو عام 2006 للبلاي ستيشن في الولايات المتحدة. وعن قصة لعبة Grand Theft Auto: Vice city. فهي عبارة عن انك تتجول كمجرم في المدينة. كما تقوم بكل أنواع المهام للأجور.بالإضافة إلى أن اللعبة لديها نوعان من البوارج؛ ركوب السيارات و القتال بالأسلحة. تم تصميم لعبة GTA Vice City لتصفح العالم والمشي في شوارع المدينة وسرقة السيارات.

لعبة GTA Vice City وشروط اللعبة

لعبة GTA V APK ليست ذات إصدار واحد فقط. ولكن اللعبة لها إصدارات متعددة حيث أن شركة Rockstar Games شهيرة في تطوير ألعاب الفيديو. فطورت الألعاب وكانت لها إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ولعبة Grand Theft Auto V 5 للاندرويد.



ودون أن نطيل عليكم فهناك متطلبات لابد أن توجد بالهاتف كي تقوم بتنزيل اللعبة :

الذاكرة الداخلية يجب أن تكون 3 جيجا بايت كحد أدنى.

كذلك الذاكرة عشوائية يجب أن تكون 4 جيجا بايت كحد أدنى.

لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي تحتاج إلى معالج أداء متوسط.

تحتاج إلى معالج أداء متوسط. كما تحتاج لنظام أندرويد لا يقل عن الإصدار 9.0.1.

لعبة Grand Theft Auto: Vice city تحتاج إلى معالج رسوميات متوسط.

تحميل لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد

الذهاب إلى متجر Google Play على جوالك. وللايفون الذهاب على Apple Store.

البحث عن لعبة GTA Vice City في شريط البحث.

اضغط على النتيجة التي ترغب في تنزيلها وهي لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي ثم شرائها ( 23 ريال تقريباً ). وللايفون ستقوم بتنزيل الملفات بمجرد الدفع ( تقريباً 3.99 دولار أمريكي ).

ثم شرائها ( 23 ريال تقريباً ).

وبالنسبة لهواوي ونوفا وهونر يمكنك البحث عنها في آب جاليري (25 ريال سعودي).