شرح لعبة بوبيت أون لاين التحديث الجديد Pop it Master ألعاب مجانية هادئة

هناك الكثير من محبي ألعاب الموبايل بشكل عام يسعون إلى الألعاب الهادئة التي يكون منها لعبة بوبيت أون لاين وما تتميز به من سمات تجعلها من الألعاب المحببة للكثير من الناس الأطفال والكبار، حيث تعمل لعبة Pop it Master من ألعاب الاسترخاء التي تصلح لهدوء النفس وراحة الأعصاب بعد قضاء يوم شاق سواء في المدرسة أو في العمل، ويمكنك لعب هذه اللعبة المجانية دون شراء أي من المستلزمات.

لعبة بوبيت أون لاين

تعد لعبة Pop it Master من أجمل الألعاب التي يمكن للاعب اللعب بها في أثناء فترات الاسترخاء، إذ تعد هذه اللعبة من الألعاب الهادئة والتي تعمل على منع التوتر وضد الإجهاد والشغل الحاد، إذ علي اللاعب فقط في هذا الصدد القيام بالضغط على الفقاعات الملونة التي في سطح اللعبة من أجل البدء بها، ثم عليك اللعب التنافسي مع أصدقائك في جمع 80 لعبة من ألعاب التململ التي تعمل على فتح الوضع السري.

لعبة بوبيت Pop it اون لاين

تحمل لعبة Pop it Master العديد من السمات التي تعمل في صدد تمييز اللعبة عن غيرها من اللعب، ومن تلك السمات ما يلي

لعبة مجانية مضادة للتوتر والإجهاد.

كذلك أصوات اللعبة تتميز بالهدوء، وذلك باختلاف الكثير من الألعاب التي يوجد بها الكثير من الصراخ والضجيج.

كما تتميز اللعبة بوجود عدد من الألوان المبهجة والأشكال المختلفة.

وتعمل اللعبة في صدد راحة الأعصاب.

متطلبات تثبيت اللعبة

هناك عدد من المتطلبات الخاصة باللعبة والتي يكون منها

تتطلب اللعبة نظام اندرويد 5.1 والأكثر.

وحجم اللعبة يتمثل في 14M

الإصدار الحالي للعبة هو 0.0.4

كما تم تثبيت هذه اللعبة من جانب أكثر من 5.000.000 لاعب.

ألعاب بوبيت مجانية

بالإضافة إلى ما سبق من السمات الخاصة باللعبة، فان هناك عدد من المميزات الجديدة لها والتي يكون منها إضافة وضع ملئ الشاشة للأجهزة التي تعمل على اعتماد اللعبة، فضلا عن عمل الكثير من الإصلاحات في اللعبة والتي تعمل في صدد الاستمتاع الأكثر، وتصلح هذه اللعبة الهادئة للعب المصابون بأي من الاضطرابات النفسية والمصابون بالتوحد من أجل التخفيف عليهم وقضاء وقت ممتع من خلال اللعب.