نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي 2022 فوراً بدون كذب والحصول على الآف الشدات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي 2022 فوراً أكثر ما يهتم به الشباب حول العالم وليس في الوطن العربي فقط، حيث نجد أن لعبة ببجي موبايل من الألعاب التي احتلت مكانة كبيرة وشهرة واسعة في العالم، ويهتم الكثير بالوصول إلى طريقة صحيحة ليحصلوا على شدات ببجي موبايل، فهي ضمن الألعاب التي تأخذ طابع ترفيهي قتالي، ولا يقتصر لعبها على فئة معينة فهي لها جمهور كبير من الصغار والكبار لأنها تتميز بوجود مراحل كثيرة فيها من السهل إلى الصعب، وكلما تقدم اللاعب في المستوى يطلب منه أن يحصل على معدات وملابس وأسلحة مختلفة لتتناسب مع المستوى الذي وصل فيه وليستطيع أن يحقق الفوز على أعدائهم بكل سهولة.

شحن شدات ببجي 2022 فوراً

تعد شدات ببجي بمثابة عملة رسمية افتراضية في لعبة ببجي، وتعرف في اللعبة وبين جمهور اللاعبين برمز ( UC )، ثم يتم شحن شدات ببجي فوراً بهذا الرمز ليحصل الفرد على أسلحة ومعدات مختلفة وكبيرة وكذلك متطورة في اللعبة، التي تساعد اللاعب عن طريق زيادة فرض فوزه في المستوى الذي يخوضه مع أعدائه.

توجد عدد من المواقع المختلفة التي يستطيع اللاعب من خلالها شحن شدات ببجي بسرعة، ولكن بعض هذه المواقع ليس آمناً ويمكن أن يتعرض حساب اللاعب في اللعبة للحظر أو للسرقة.

شحن شدات ببجي بالرصيد

كما ذكرنا في السابق أنه يمكن شحن شدات ببجي عن طريق الرصيد، فهي عبارة عن عملة رئيسية افتراضية يتم التعامل بها في لعبة ببجي، فمن خلالها يتم شراء الأسلحة والمعدات والملابس أيضاً، وتختلف أسعار هذه الشدات فنجد:

سعر 60 شدة في اللعبة: 0.9 دولاراً أمريكياً.

سعر 300 شدة بالإضافة إلى عدد 25 شدة مجانية: 4.99 دولاراً أمريكياً.

سعر 600 شدة مع 60 شدة مجانية: 9.99 دولاراً أمريكياً.

شحن شدات ببجي بدون كذب



باستخدام شدات ببجي يمكن للاعب أن يشتري ما يكفيه من ذخيرة وأسلحة وملابس ومعدات، بالإضافة إلى فائدتها في مساعدة اللاعب بكسب المعركة التي يخوضها في اللعبة، أما بالنسبة لطرق الحصول على شدات ببجي بدون كذب دون استخدام فيزا نجد أن هناك أربع طرق متنوعة تساعد اللاعب في الحصول على الشدات بصورة مجانية في اللعبة كما يلي: