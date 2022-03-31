نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن كوينز بيس 2021 مجانا 3600 كوينز مجانا رسميا أحصل عليهم إي فوتبول بيس 2021 موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن كوينز بيس 2021 مجانا ، كما نعلم أن كونامي تقوم بتحديث اللعبة أسبوعيا. وخاصا هذا الأسبوع أطلقت كونامي تحديثا بحجم 7 ميجا ويحتوي على الكثير من الأحداث الأسبوعية الرائعة. حيث أطلقت منافسات يمكن من خلالها الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا بطريقة رسمية. كما أطلقت أيضا فتحة مجانية لفتح بكج ايكون مومنت بيس 2021 مجانا وكذلك بكج اللاعبون المطورون والذين تألقوا هذا الأسبوع مع منتخباتهم. واليوم من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) والذي يقدم كل جديد. سوف نعرض لكم كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا. بطريقة رسمية من كونامي بدون برامج أو نزول تطبيقات تجلب لك الكوينز. فقط تابعوا معي الفقرات التالية وقراءتها جيدا.

شحن كوينز بيس 2021 مجانا بطريقة يومية

طريقة شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا بدون إضافة أي دي في أي مكان أو دفع أي مبالغ مالية للحصول عليها. وفي هذه الطريقة هي الحصول على كوينز في بيس 2021 مجانا من خلال الدخول اليومي. وبعض المستخدمين يسيئون أستخدام هدايا بيس. كما يقومون باختيار الهدايا اليومية من عملة GP. وذلك خطأ كبير لأن أهمية الكوينز أقوى كثيرا من ال GP. والآن تابع الخطوات التالية للحصول على كوينز يوميا من داخل اللعبة.

الدخول أولا على لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل.

خيار أيقونة هدية الكوينز وليس GP.

والآن سيتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا يوميا بعدد 10 من الكوينز. لمدة 5 أيام واليوم السادس 20 كوينز والسابع 30 كوينز.

يوميا بعدد 10 من الكوينز. لمدة 5 أيام واليوم السادس 20 كوينز والسابع 30 كوينز. وفي هذه الحالة يتم الحصول على 100 كوينز يوميا و 400 شهريا. ويجب متابعة الفقرة التالية للوصول لعدد 3600 كوينز.

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا من خلال المباريات

شحن كوينز بيس 2021 مجانا بهذه الطريقة يكون الأسهل للوصول لهذا العدد الهائل من الكوينزات المجانية. ولكن تتطلب بعض الوقت والمجهود من المستخدم. وهنا يأتي السؤال كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا بطريقة سهلة. بعض المستخدمين يرونها طريقة سهلة والأخر يراها صعبة. حيث يمكن الفوز بعدد 3200 كوينز شهريا من خلال المنافسات الأسبوعية التي يتم نزولها مرتين أسبوعيا في مباريات DAY. ومن خلال الفوز بعدة مباريات عديدة يتم الحصول على 800 كوينز أسبوعيا أي 3200 كوينز شهريا. ولسهولة الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا. يجب خيار فريق أو منتخب يكون لديك منه عدد كبير من اللاعبين لسهولة وتسريع عملية الفوز بالكوينز.

والآن عزيزي القارئ محب لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل. لقد أستعرضنا لك أفضل الطرق المجانية والرسمية للحصول على شحن كوينز بيس 2021 مجانا. نتمنى لكم بناء فريق قوي ينافس على ترتيب متقدم في اللعبة. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.