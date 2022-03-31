نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات أقوى هواتف شاومي Xiaomi Redmi k50 Pro في مصر والسعودية بمميزات قياسية في المقال التالي
أعلنت شركة شاومي Xiaomi خلال أيام قليلة عن إطلاق أقوى وأجدد هواتف لهذا العام 2022 هاتف Xiaomi Redmi k50 Pro التابع لسلسة Xiaomi Redmi k50 التي تم إطلاقها، الهاتف يضم مواصفات رائعة حيث يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بكسل و دقة الكاميرا الأمامية 20 ميجا بكسل، كما يدعم الهاتف كافة الشبكات حتى الجيل الخامس 5G، كما أن الهاتف يضم شاشة عالية الوضوح بدقة 3200×1440بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز.
مواصفات هاتف Xiaomi Redmi k50 Pro
يعد هذا الهاتف الرائع من أقوى الهواتف الجديدة التي أطلقها شركة شاومي Xiaomi في الفترة الأخيرة، فهو يضم مجموعة من المواصفات القياسية، مواصفات الهاتف هي:
- التصميم: الهاتف يتميز بتصميمه العصري الأنيق، الهاتف مصنوع من الزجاج من الخلف و من الإمام، الهاتف متوفر باللون الأسود، الأزرق، الأخضر و الرمادي، كما يتميز الهاتف بأنه مقاوم للغبار والماء.
- الأبعاد: يصل وزن الهاتف 201 جرام، بينما يصل طول الهاتف 163.1 مم، عرض 76.2 مم، سمك 8.5 مم.
- الشاشة: من نوع OLED، شديدة الوضوح يصل دقتها 3200×1440بكسل، يصل حجمها 6.67 بوصة، كما أن الهاتف يدعم معدل تحديث 120 هرتز، الشاشة محمية بزجاج غوريلا جلاس.
- المعالج: نظام المعالج قوي من نوع MediaTek Dimensity 9000.
- النظام: نظام تشغيل الهاتف من نوع الاندرويد Android 12.
- البطارية: من نوع ليثيوم بو، كبيرة يصل حجمها 5000 مللي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 120 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 19 دقيقة فقط.
- الذاكرة: المساحة الداخلية للهاتف متوفر 128 جيجابايت بذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، 512 جيجابايت بذاكرة عشوائية 8،12 جيجا رام، 256 جيجابايت بذاكرة عشوائية 8 جيجا رام.
- الإتصالات: يضم شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM، يدعم كافة الشبكات حتى الجيل الخامس 5G، كما يدعم الهاتف البلوتوث، الواي فاي wi-fi، Wi-Fi Hotspots، GPS.
- المستشعرات: كما أن الهاتف يدعم مستشعر التسارع، التقارب، البوصلة، البصمة.
مميزات كاميرا هاتف Xiaomi Redmi k50 Pro
- دقة الكاميرا الأمامية 20 ميجا بكسل.
- يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بكسل بزواية عريضة، دقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل فائقة السرعة، ودقة الكاميرا الثالثة 2 ميجا بكسل تدعم تقنية الماكرو، بفلاش ليد.
سعر هاتف Xiaomi Redmi k50 Pro
الهاتف تم إطلاقه في الأسواق يوم 17 مارس 2022 بالأسعار التالية:
- سعر الهاتف في الأسواق العالمية 470 دولار أمريكي.
- ما يعادل في المملكة العربية السعودية 1770 ريال سعودي.
- سعر الهاتف في مصر 7400 جنيه مصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات أقوى هواتف شاومي Xiaomi Redmi k50 Pro في مصر والسعودية بمميزات قياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.