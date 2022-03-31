سعر ومواصفات أقوى هواتف شاومي Xiaomi Redmi k50 Pro في مصر والسعودية بمميزات قياسية

أعلنت شركة شاومي Xiaomi خلال أيام قليلة عن إطلاق أقوى وأجدد هواتف لهذا العام 2022 هاتف Xiaomi Redmi k50 Pro التابع لسلسة Xiaomi Redmi k50 التي تم إطلاقها، الهاتف يضم مواصفات رائعة حيث يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بكسل و دقة الكاميرا الأمامية 20 ميجا بكسل، كما يدعم الهاتف كافة الشبكات حتى الجيل الخامس 5G، كما أن الهاتف يضم شاشة عالية الوضوح بدقة 3200×1440بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi k50 Pro

يعد هذا الهاتف الرائع من أقوى الهواتف الجديدة التي أطلقها شركة شاومي Xiaomi في الفترة الأخيرة، فهو يضم مجموعة من المواصفات القياسية، مواصفات الهاتف هي:

التصميم : الهاتف يتميز بتصميمه العصري الأنيق، الهاتف مصنوع من الزجاج من الخلف و من الإمام، الهاتف متوفر باللون الأسود، الأزرق، الأخضر و الرمادي، كما يتميز الهاتف بأنه مقاوم للغبار والماء.

: الهاتف يتميز بتصميمه العصري الأنيق، الهاتف مصنوع من الزجاج من الخلف و من الإمام، الهاتف متوفر باللون الأسود، الأزرق، الأخضر و الرمادي، كما يتميز الهاتف بأنه مقاوم للغبار والماء. الأبعاد : يصل وزن الهاتف 201 جرام، بينما يصل طول الهاتف 163.1 مم، عرض 76.2 مم، سمك 8.5 مم.

: يصل وزن الهاتف 201 جرام، بينما يصل طول الهاتف 163.1 مم، عرض 76.2 مم، سمك 8.5 مم. الشاشة : من نوع OLED، شديدة الوضوح يصل دقتها 3200×1440بكسل، يصل حجمها 6.67 بوصة، كما أن الهاتف يدعم معدل تحديث 120 هرتز، الشاشة محمية بزجاج غوريلا جلاس.

: من نوع OLED، شديدة الوضوح يصل دقتها 3200×1440بكسل، يصل حجمها 6.67 بوصة، كما أن الهاتف يدعم معدل تحديث 120 هرتز، الشاشة محمية بزجاج غوريلا جلاس. المعالج : نظام المعالج قوي من نوع MediaTek Dimensity 9000.

: نظام المعالج قوي من نوع MediaTek Dimensity 9000. النظام : نظام تشغيل الهاتف من نوع الاندرويد Android 12.

: نظام تشغيل الهاتف من نوع الاندرويد Android 12. البطارية : من نوع ليثيوم بو، كبيرة يصل حجمها 5000 مللي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 120 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 19 دقيقة فقط.

: من نوع ليثيوم بو، كبيرة يصل حجمها 5000 مللي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 120 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 19 دقيقة فقط. الذاكرة : المساحة الداخلية للهاتف متوفر 128 جيجابايت بذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، 512 جيجابايت بذاكرة عشوائية 8،12 جيجا رام، 256 جيجابايت بذاكرة عشوائية 8 جيجا رام.

: المساحة الداخلية للهاتف متوفر 128 جيجابايت بذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، 512 جيجابايت بذاكرة عشوائية 8،12 جيجا رام، 256 جيجابايت بذاكرة عشوائية 8 جيجا رام. الإتصالات : يضم شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM، يدعم كافة الشبكات حتى الجيل الخامس 5G، كما يدعم الهاتف البلوتوث، الواي فاي wi-fi، Wi-Fi Hotspots، GPS.

: يضم شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM، يدعم كافة الشبكات حتى الجيل الخامس 5G، كما يدعم الهاتف البلوتوث، الواي فاي wi-fi، Wi-Fi Hotspots، GPS. المستشعرات: كما أن الهاتف يدعم مستشعر التسارع، التقارب، البوصلة، البصمة.

مميزات كاميرا هاتف Xiaomi Redmi k50 Pro

دقة الكاميرا الأمامية 20 ميجا بكسل.

يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بكسل بزواية عريضة، دقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل فائقة السرعة، ودقة الكاميرا الثالثة 2 ميجا بكسل تدعم تقنية الماكرو، بفلاش ليد.

سعر هاتف Xiaomi Redmi k50 Pro

الهاتف تم إطلاقه في الأسواق يوم 17 مارس 2022 بالأسعار التالية: