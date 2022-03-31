القوة والمتانة.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 من أهم أنواع الشاحنات التي تمتلك العديد من الخصائص المميزة، والتي من بينها أن تلك الشاحنة ذات أغراض واستخدامات متعددة، ومن أهم المواصفات الخاصة بالسيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 التقنيات العالية، والتي تعد من بين أهم ما تم تزويد السيارة من الطراز الياباني المتقدم بها، وهذا ما يسهل كثيرا من قيادتها، ومن خلال الآتي نوضح أهم المعلومات عن المواصفات الخاصة بالسيارة، مع بيان تكلفة شرائها بالأسواق المحلية بالمملكة السعودية.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

مواصفات السيارة تويوتا اف جي كروزر 2022من أهمها ما سبتم طرحه فيما يأتي من تلك السطور المقبلة:

السيارة بها محرك قوي والذي تصل سعته الخاصة إلى ألفين ونصف سي سي.

المتوسط من الاستهلاك لطاقة الوقود المشغل للسيارة تسعة ونصف لتر.

الناقل للحركة للسيارة أوتوماتيكي.

الصندوق الخاص بالأمتعة سعته تصل لمائة وعشرين لتر.

أهم تجهيزات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

العديد من التجهيزات التي تتواجد في تلك السيارة من طراز إف جي كروزر ومن أهمها ما يلي في النقاط الآتية:

السيارة تعد من بين أقوى الشاحنات والتصميم الخاص بها من الداخل والخارج يتحمل بقوته صعاب الطرق ومشاقها.

الثبات العالي للعجلات على كل الطرق.

تمتلك السيارة الفرامل التي تمنع الانغلاق، والفرامل تعمل بنظام الكبح إي بي إس كما أنها تعمل وفق النظام إي بي دي الموزع بشكل جيد للفرامل إلكترونيا.

مميزات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

متوفر كاميرا خلفية بالسيارة للتصوير لمحيط السيارة من الخلف.

متواجد بها المكيف الأوتوماتيك.

متوفر وسائط منها شاشة تاتش، أو الراديو.

المقاعد في السيارة عددها خمسة.

متواجد أيضا جنوط بمقاس ستة عشر بوصة.

متوفر منفذ يو إس بي

سعر سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 تعتبر من بين أكثر المركبات الفريدة في التصميم، وتمتلك العديد من التجهيزات، وبمستويات مختلفة، كما أنه من الممكن شراء السيارة تويوتا اف جي كروزر بسعر يصل لنحو مائة ستة وأربعين ألف ريال سعودي بالسوق المحلي السعودي.