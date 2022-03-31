الآن .. رابط مباشر لتشغيل الاصدار الجديد من لعبة ماين كرافت 2022 على أجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر

تعتبر لعبة ماين كرافت أحد الألعاب القتالية المشهورة، والتي تمتلك قاعدة جماهيرية عريضة دون غيرها من الألعاب القتالية الأخرى، مؤخراً تم تحديثها حتى تصبح متوافقة بصورة أكبر مع كافة الاجهزة بمختلف تحديثاتها، كما تعد هذه اللعبة مثال قوي على ألعاب باتل رويال الموجودة حاليا، ويمكن تحميل هذه اللعبة من خلال رابط خاص بها عبر منصة مديا فاير الرسمية، وذلك من خلال تتبع مجموعة من الخطوات نوضحها خلال الأسطر القادمة.

تشغيل لعبة ماين كرافت على الكمبيوتر

يعتبر جهاز الحاسوب من أهم الأجهزة التي تتميز بالقدرة على عرض ألعاب الجرافيك بكافة مستوياتها، ومراحلها المختلفة بمستوى عالى من الدقة والجودة، كما يمكن تحميلها بمجرد توافر كافة متطلبات التحميل، حيث يتم التحميل من خلال جوجل كروم أو متصفح سفاري، حيث يتوقف ذلك على رغبة الشخص نفسه فبمجرد البحث عن اللعبة من خلال كتابة اسمها في مربع البحث، تظهر اللعبة ويمكن تحميلها على الجهاز بكل سهولة ثم تشغيلها فورا، حيث يتاح رابط خاص يمكن من خلال النقر عليه تحميل اللعبة وتثبيتها على الجهاز.

تشغيل لعبه ماين كرافت على الاندرويد

يمكن تشغيل هذه اللعبة بكل سهولة على أي جهاز يعمل بنظام اندرويد، وذلك من خلال تتبع مجموعة من الخطوات والتي تتمثل في الآتي:

بداية يجب فتح الهاتف الذي يعمل بنظام الاندرويد.

يتم النقر على الأيقونة الخاصة بمتجر جوجل بلاي.

كتابه اسم اللعبة في مربع البحث ثم النقل على علامة البحث.

تظهر اللعبة بأيقونتها المعروفة ثم يتم تحميلها من خلال الضغط فوقها.

تشغيل لعبه ماين كرافت على الايفون

من الممكن تشغيل هذه اللعبة على أي جهاز يعمل بنظام الايفون، ويتم ذلك بواسطة اتباع عدد من الخطوات والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: