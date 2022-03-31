طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت على الجوال minecraft اللعبة الأشهر على موبايلات الأندرويد ومميزاتها

يبحث الكثير من اللاعبين عن طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت على الجوال، وذلك لما تحمله اللعبة من مميزات لدى كل من قام بلعبها على الكمبيوتر، وتعد لعبة ماين كرافت واحدة من الألعاب التي لها قاعدة شعبية في الوطن العربي، وهذا لما تحمله اللعبة من بساطة، وطريقة سهلة في تثبيت تلك اللعبة، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت على الجوال

قد يظن البعض أن طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت صعبة أو تأخذ الكثير من الوقت، والحقيقة غير ذلك فإن لعبة ماين كرافت تعد من الألعاب سهلة التحميل، وتتمثل طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت في النقاط التالية:

نقوم بالدخول على التطبيق الذي يخص المتجر داخل هاتفك المحمول.

نقوم بكتابة اسم اللعبة في محرك البحث الخاص بالتطبيق.

ندخل على أول نتيجة من نتائج البحث، ومن ثم نقوم بالضغط على مستطيل كلمة تثبيت.

لعبة ماين كرافت

تقدم لعبة ماين كرافت واحدة من أكثر الأشياء متعة على الإطلاق، وهي القدرة اللا محدودة على البناء، ولقد كانت اللعبة من الألعاب القليلة التي تتحدث عن ذلك الموضوع، وكان من المتوقع أن تزداد أعداد التحميل لتلك اللعبة على تطبيقي أبل ستور وبلاي ستور، وهذا بسبب ما حققته اللعبة من نجاحات قبل إصدارها على الهواتف المحمولة، فقد كانت لعبة ماين كرافت من الألعاب التي قد تم برمجتها على الكمبيوترات أولًا، ولقد جلبت عدد كبير من التحميلات في مدة زمنية قصيرة، وهذا كان سبب رئيسي في محاولات شركة مايكروسوفت في شراء تلك اللعبة، ولقد نجحت في ذلك في عام 2014، وهو دليل قاطع على أهمية تلك اللعبة.

لا شك في أن الكثير من اللاعبين يبحثون عن جميع سكنات ماين كرافت للموبايل، وهذا لأن السكنات هي وجهة وفكر اللعبة، وتعتمد لعبة ماين كرافت في أسسها على البناء، وتساعد تلك الفكرة الرافعة الخاصة بالبناء، ويوجد داخل اللعبة الكتل الخاصة بالبناء، وهي كتل مربعة الشكل وتتكون من العديد من الأنواع مثل الزجاج والحديد والرمال والمعادن، والتي تساعد في تزيين المباني الخاصة بك، وهي لعبة من الألعاب الجماعية، وذلك يعني أنه يمكنك أن تلعبها من أصدقاءك، والتفاخر بما قمت به أمامهم، وتحتوي اللعبة على بعض المغامرات ومحاربة القليل من الوحوش، ولكن ذلك ليس هدف من اللعبة، ومع ذلك تخدم تلك المغامرات الفكرة الرئيسية للعبة وهي المتعة.