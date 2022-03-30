نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل Gta san andreas GTA5 للأندرويد وأيفون 2022 في المقال التالي

Gta san andreas واحدة من سلسلة ألعاب جراند ثيفت اوتو الأشهر في عالم ألعاب الفيديو. ظهرت اللعبة أولاً للبلاي ستيشن ومع النجاح الكبير صدرت نسخ الأجهزة الأخرى وفي عان 2014 صدرت النسخة الخاصة باجهزة الهواتف الذكية وتدور الأحداث حول تومي الذي يسمع خبر مقت والتدة علي يد العصابات فيقرر العودة مرة أخري للمدينة وفي طريق العودة يقطع الطريق علية ظباط شرطة فاسدين من أجدل أجبارة علي تنفيذ بعض المهمات لصالحهم ثم يقوم تومي بتجميع اصدقائة وأخوتة والتعاون مع بعض العصبات من أجل فرض السيطرة علي المدينة ونستعرض الأن أهم مميزات اللعبة وطريقة تحميل جراند ثيفت أوتو سان اندرياس للهواتف. مواصفات لعبة Gta san andreas: ظهرت النسخة الأولى للعبة لجهاز بلاي ستيشن 2 وبسبب المبيعات الهائلة أصدرت شركة روك ستار في العام التالي إصدارات اللعبة لجهاز Xbox و أنظمة مايكروسوفت ويندوز.

لاحقاً أصبحت اللعبة متاحة للجوالات من نظام أيفون IOS وأندرويد.

اللعبة متاحة لنظام أندرويد 7.0 ونظام أيفون 8.0 أو أحدث.

ألوان أنقى وأفضل ورسومات أكثر واقعية للأماكن والشخصيات.

نظام ثلاثي الأبعاد مع استخدام الإضاءة والظلال لمزيد من الحيوية.

يمكن التحكم في إعدادات الرسم والجرافيكس الخاص باللعبة.

اللعبة متاحة في 7 لغات على رأسهم الإنجليزية وهي اللغة الأكثر استخداماً.

70 ساعة من اللعب المفتوح. الإمكانيات اللازمة في أجهزة الكمبيوتر لتشغيل لعبة Gta san andreas: CPU: نوع pentium 3 أو Athlon أو أحدث.

سرعة CPU: بحد أدنى 1 جيجا هرتز.

نسخة الويندوز: ويندوز xp أو 2000 فقط.

الذاكرة العشوائية رام :64 ميجا بايت أو أكثر.

كارت الشاشة: 64 جيجا بايت دايركت إكس 8.1 compatible.

لابد أن يدعم الجهاز نظام الثلاثي الأبعاد.

مساحة التخزين الفارغة: 3.6 جيجا بايت ويفضل أكثر.

نوع DVD Rom: هو 8X دي في دي روم أو أحدث.

خاصية Pixel shader: إصدار 1.1 كيفية تنزيل GTA 5 على الجوال: يمكن تنزيل لعبة جراند ثيفت أوتو سان أندرياس على الجوالات بسهولة من المتاجر المختلفة تبعاً لنوع الجوال. لكن يجب التنويه أن اللعبة ليست مجانية، وإنما لابد من دفع ثمنها بالبطاقات المصرفية قبل التثبيت على الهاتف. سعر اللعبة على متاجر الجوالات هو تقريباً 27 ريال سعودي أو ما يقارب 7 دولارات. أما عن خطوات تنزيل اللعبة فهي كالتالي:

قم بتوصيل جوالك على انترنت سريع عن طريق الواي فاي.

افتح تطبيق متجر جوجل لو كان هاتفك على نظام أندرويد أو فتح متجر أبل إن كان لديك أيفون.

في مربع البحث اكتب Gta san andreas.

قم بدفع ثمن اللعبة باستخدام البطاقة المصرفية أو ستور كريديت.

انقر تثبيت أو install واستمتع باللعبة. عمر شويل - جدة طريقة تنزيل Gta san andreas GTA5 للأندرويد وأيفون 2022 - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تنزيل Gta san andreas GTA5 للأندرويد وأيفون 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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