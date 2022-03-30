نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمحبي العاب المغامرة.. فورت نايت التحديث الجديد اجهز وابدأ العب والمغامرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن لعبة فورت نايت من أكثر الألعاب شهرة في العالم، حيث ازدادت معدلات البحث عليها بشكل أكبر، وذلك بعد أن تم الإعلان عن تحمليها بشكل مجاني على الاندرويد، وبالتحديد عند حذفها من المتاجر، وبالتالي نجد أن البحث الدائم عن فورت نايت التحديث الجديد لم يأت من فراغ لهذا السبب بالتحديد.

فورت نايت التحديث الجديد

إن ميزة الدفع بصورة مباشرة قد تسببت في إزالة هذه اللعبة على جوجل بلاي، لكننا وجدنا أن مشغل Epic Games apk يقوم بتحميل هذه اللعبة بشكل مجاني دون دفع أي رسوم.

تنزيل مثبت فورت نايت مجانًا آخر تحديث

بعد تحميل Epic Games apk، فسوف يتواجد أمام المستخدم رسالة تخبره بحصوله على التطبيق الخاص بهذا المشغل

بعد ذلك ستبدأ عملية التحميل الخاص باللعبة على الاندرويد بصيغة APK.

ثم من بعد أن تتم عملية التحميل، فيجب أن يتم فتح الواجهة الخاصة ببدء تحميل اللعبة.

بعد ذلك يتم النقر على الزر الخاص بتثبيت لعبة فورت نايت.

ثم تأتي خطوة تسجيل الدخول على لعبة فورت نايت بالتحديث الجديد.

بعد ذلك في حال امتلاكك لحساب في السابق، فيجب عليك أن تقوم بالدخول على أيقونة اجل اعثر على حسابي.

لكن إذ لم يكن لديك حساب، فهنا قم بعمل حساب جديد.

أهم التحديثات المتواجدة في لعبة فورت نايت

الإصدار الجديد للعبة فورت نايت أصبح لديه العديد من عناصر التحكم المعروفة بجيروسكوب، فهذه العناصر تساعدنا في التحكم بالكامير من خلال التدوير في وحدات التحكم، وبالتالي يكون التحكم في اللعبة أصبح أكثر دقة، على عكس ما كان يحدث في السابق.

كما يمكننا اجتياز إعدادات اللعبة المتواجدة في مستوى الجزيرة بالتحديد، وذلك بالإضافة إلى وجود مناطق بدأ مهام وإنهائها بداخل القنوات، وهذه الميزة تعد الأشهر والأبرز داخل لعبة فورت نايت التحديث الأخير.

وبالتالي نكون قد عرضنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول لعبة فورت نايت التحديث الجديد. حيث تأكدنا بأن المسئولين عن هذه اللعبة لديهم هدف في جعل هذه اللعبة أكثر تطورًا من فترة لأخرى. وذلك بغرض تلبية احتياجات الكثير من محبين هذه اللعبة.