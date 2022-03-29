رابط مباشر لتشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft  اخر تحديث علي جميع الاجهزة في دقائق معدودة

رابط مباشر لتشغيل لعبة ماين كرافت، لعبة ماين كرافت من الألعاب الجرافيكية والتي من الممكن أن تكون لعبة الحروب والقتال الأولى والتي تعد أيضا سهلة التنزيل والتثبيت على أي جهاز إلكتروني متوفر مع المستخدم، وهنك العديد من الطرق المتبعة للتشغيل والتي سنتعرف عليها من خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة، حيث نقدم أهم ما يمكن أن تتبعه لتحميل اللعبة سواء على الهواتف التي تعمل بالنظام آي أو إس أو على الهواتف العاملة بالنظام الأندرويد، ومن خلال الآتي أيضا نوضح أهم المعلومات فيما يخص اللعبة الجرافيكية ماين كرافت.

رابط مباشر لتشغيل لعبة ماين كرافت علي الكمبيوتر

من الألعاب القوية والتي يسهل تشغيلها على الحواسب الآلية والهواتف الذكية أنتجتها الشركة العالمية المتخصصة بالألعاب ميديا فاير وقدمت نسختها الأخيرة على قدر عالي من التحديث والتطوير حيث تعتبر متوافقة تماما مع مختلف الأجهزة الهاتفية المطورة ومع الآيفون والأندرويد، وأولى المراحل بالنظام التشغيلي لماين كرافت هي المرحلة الخاصة بالبناء ومن الممكن أن يتم التحميل وفق الطرق الآتية والتي تتناسب مع كل جهاز.

تشغيل اللعبة ماين كرافت على الحاسوب

أسهل الخطوات التشغيلية لماين كرافت على الحاسوب ما يلي:

لا بد من الفتح للحاسوب وتوصيله بشبكة نت قوية.

المتصفح للويب من أي خيار متوفر بالهاتف يتم استعماله سواء فاير فوكس، أو جوجل كروم أو غيرهما.

ضرورة البحث من خلال الكتابة لاسم اللعبة.

بعد ظهور اللعبة ينقر المستخدم على زر التشغيل .

طريقة تشغيل اللعبة ماين كرافت على الأندرويد

لعبة ماين كرافت بالإمكان تشغيلها على الأندرويد من خلال متابعة تلك الخطوات القادمة:

قم بفتح جهازك الهاتفي.

النقر على الخانة البحثية للمتجر جوجل بلاي بعد الدخول الفوري عليه.

بعد كتابة اسم اللعبة والبحث عنها يتم نقر مربع التنزيل للعبة.

بعدتشغيل اللعبة يتم نقر زر ثم التشغيل على الهاتف.

تشغيل اللعبة ماين كرافت على الآيفون

من الممكن أن يتبع مستخدم هاتف آيفون الخطوات الآتية لبدء التشغيل للعبة: