نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل تطبيقات القرآن الكريم لهواتف أيفون وأندرويد 2022 استعداداً لشهر رمضان الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المستخدمين خلال هذه الفترة عن أفضل تطبيقات القرآن الكريم لهواتف أيفون وأندرويد، استعداداً لشهر رمضان الكريم وكل عام وحضراتكم بخير، حيث تُعد تلك التطبيقات من الأشياء الضرورية خلال الشهر الكريم في أوقات كثيرة من اليوم، ويمكن الاستعانة به في المواصلات والعديد من أوقات الفراغ، وسوف نقدم لحضراتكم عدد من التطبيقات الرائعة التي يمكن تحميلها والاستعانة بها خلال شهر رمضان الكريم من أجل كسب العديد من الحسنات من خلال الاستعانة بتلك التطبيقات.

أفضل تطبيقات القرآن الكريم لهواتف أيفون وأندرويد

أشار موقع “Techperx” أنه يوجد عدد من التطبيقات الرائعة للقرآن الكريم تُعد هى الأفضل بين التطبيقات في العام الجديد 2022، حيث منها المخصص لهواتف أندرويد والآخر مخصص لهواتف أيفون ومنها تطبيقات مجانية يمكن تحميلها مجاناً دون أي مقابل مادي.

تطبيق Quran Majeed

هو من التطبيقات الرائعة التي تسمح للمستخدمين بقراءة القرآن والاستماع إليه خلال عمليات التنقل اليومية، حيث يقدم القرآن بالخط العثماني مع التلاوة الصوتية المتميزة وترجمة لـ45 لغة منها اللغة الإنجليزي، كما يقوم التطبيق بحساب أوقات الصلاة مع خيارات التنبيه.

تطبيق iQuran Lite

يعتبر ذلك التطبيق من أفضل التطبيقات المخصصة للقرآن الكريم لجميع هواتف أيفون، حيث يحتوي على نص القرآن الكريم كاملاً بالغة العربية ومعه ترجمه أيضاً، كما أن الخدمة مصحوبة بخدمة صوتية عالية الجودة مع تلاوات رائعة وتجربة قراءة رائعة.

تطبيق Noorani Qaida

هو من أفضل تطبيقات القرآن الكريم لقراءة الأطفال للقرآن الكريم، حيث يعتبر من التطبيقات التعليمية للحروف الهجائية، حيث يعمل ذلك التطبيق على تحسين معارف الأطفال للقرآن الكريم وفهم اللغة العربية، لذا ننصح الجميع بضرورة تحميل ذلك التطبيق للأطفال خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل تنمية معارف الأطفال وفم لغة القرآن الكريم، ومن التطبيقات أيضاً:

تطبيق Quran für Android.

تطبيق Al-Quran.

تطبيق Read Quran.

تطبيق Quran by Quran.com.

تطبيق Muslim All in 1

يعتبر تطبيق تطبيق Muslim All in 1 من التطبيقات المجانية أيضاً التي يتم اتاحتها لهواتف أيفون، حيث يمكن العثور من خلاله على العديد من المعلومات الخاصة بالدين ومواقيت الصلاة والقبلة والعديد من التفسيرات المتعلقة بالقرآن الكريم.