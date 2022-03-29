نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث PES eFootball 2021 وأحداث الخميس وهدايا لعبة efootball pes الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث PES eFootball 2021 المنتظر وفقاً للموعد المعلن عنه سابقاً من شركة KONAMI العالمية . وهو نهاية الشهر الحالي كما هو معلن في وقت سابق ذلك الموعد يتوافق . مع تحديث إي فوتبول بيس 2021 أحداث الخميس القادم والذي سيحتوي علي هدايا تحديث بيس 2021 موبايل في أيكون مومنت بيس 2021 . كذلك بجانب احتواء قائمة BOX DRAW علي لاعبين جدد ضمن القائمة الخاصة باللاعبين في أحداث الخميس . حيث من المتعارف عليه أنه عبر قائمة أيكون مومنت بيس 2021 يتم الحصول علي بكجات خاصة لللاعبين المتاحين داخل اللعبة . ومن خلال “موقع ثقفني” وسطور المقال القادمة سنتعرف علي خطوات تحديث إي فوتبول بيس المنتظر .

تحديث PES eFootball 2021 المنتظر من شركة KONAMI

يتم طرح تحديث إي فوتبول بيس 2021 أحداث الخميس القادم بحجم تحديثات يصل إلي 100MG وذلك يتم إضافته . علي النسخة الحالية الموجودة بهاتفك تلك المساحة المشار إليها في بيس 2021 تشمل محتوي اللعبة الخارجية والداخلية . كما يتم مع تحديث PES 2022 الحصول علي هدية الأسبوع الجديد وهي 100 كوينز لاستخدامهم في عمليات اللعبة المختلفة . كذلك فيما يخص الحصول علي اللعبة بنسختها الجديدة في حالة عدم وجودها علي هاتفك . يجب أن تعلم بأن اسم اللعبة قد تغير إلي efootball pes 2022 Konami . كما تغير اللوجو الخارجي للعبة وأيضاً قامت KONAMI بتلاشي الأخطاء السابقة التي في . قائمة GAMEPLAY وتم تحسين الملاعب من الداخل في شكلها وكافة محتوياتها مع أحذية وقفازات جديدة لحارس المرمي .

تسريبات الخميس القادم في تحديث PES eFootball 2021

هناك معلومات متداولة علي مواقع البحث المختلفة بتوقع تسريبات الخميس القادم في efootball pes 2021 . بأن بكج أيكون مومنت بيس 2021 سوف يكون للفريق الرائع بايرن ميونخ . ذلك باحتواء أيكون مونت إي فوتبول بيس 2021 موبايل علي كلاً من اللاعبين . المدافع PEKNPARO مع المهاجم ALPEER وحارس المرمي OLEVER KAN . كما بجانب توقع أيكون مومنت بيس 2021 سيكون لفريق LIVERPOOL بلاعبيه المتميزين وهما STEVEN GERARD . و FERNANDO TORS كذلك بجانب MICHEL OEN كما يتم الحصول علي تلك اللاعبين . عبر حصولك علي عدد كوينز معين في بيس 2021 وذلك ما سنتعرف عليه في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

كيف يتم الحصول علي كوينز PES eFootball 2021

يتم تسجيل الدخول علي موقع KONAMI واختيار قائمة التداول المريح ضمن هدايا تحديث بيس 2021 موبايل . كما يجب اختيار قائمة مزاد اللاعبين في efootball pes 2022 Konami بالصفحة الرئيسية . كذلك يجب عليك شراء العملات المعدنية بالقدر المرغوب من القائمة السابقة . في حالة شراء عدد 100 كوينز في تحديث PES eFootball 2021 تكون قيمتهم ما يقرب من 28.60 دولار أمريكي .

هدايا تحديث بيس 2021 موبايل للأسبوع الجديد

من ضمن المعلومات المتداولة في أحداث الخميس القادم سيكون هناك أيكون مومنت بيس 2021 ولكن نسبتها قليلة . وذلك تم تعويضه بهدايا efootball pes 2021 وهي الحصول علي 200 كوينز . في قائمة مباريات DAY بجانب حصول اللاعبين علي 400 نقطة مع منح عشاق الساحرة المستديرة إمكانية لعب مباريات . OFF LINE تمنح اللاعبين بطاقات تدريب عددها 4 بطاقات 2 منها فضية و 2 ذهبية . كما أن هناك هدايا تحديث بيس 2021 موبايل وهي هدايا GP ضمن تحديات عدد الأهداف . وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي كيف يتم تحديث PES eFootball 2021 .

خطوات تحديث PES eFootball 2021

تسجيل الدخول علي المتجر الخاص بنوع الهاتف الذكي سواء جوجل بلاي أو أبل ستور أو آب جاليري .

كما يتم بعد الدخول تسجيل اسم PES eFootball 2021 بمربع البحث في المتجر .

بمربع البحث في المتجر . كذلك من الضروري دفع السعر المعلن علي المتجر في حالة تحديد القيمة السعرية للعبة .

ستظهر صفحة جديدة تحتوي علي مربع تحديث إي فوتبول بيس المنتظر يتم الضغط عليه .

يتم الضغط عليه . تتم عملية تحديث efootball pes 2022 Konami في بضعة دقائق معدودة ويتم التمتع بتجربة اللعب الجديدة .

تحديث PES eFootball 2021 المنتظر من شركة KONAMI ووفقاً للمعلومات المتداولة سابقاً فأن موعد . تحديث efootball pes 2022 خلال أيام قليلة في شهر مارس الجاري وهذا ما تم تقديمه عبر “موقع ثقفني” بمقال اليوم .