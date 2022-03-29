نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل جراند ثيفت اوتو ذاتريلوجي gta the trilogy للموبيل والكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة Gta هي اللعبة الأشهر في عالم ألعاب الفيديو، وتوالت إصداراتها عبر السنوات. جراند ثيفت اوتو ذاتريلوجي gta the trilogy هي إعادة إصدار للثلاث نسخ الأشهر من اللعبة في صورة محسنة. في نوفمبر 2021 قامت شركة روك ستار المطورة للعبة جاتا بإعادة إصدار ثلاث ألعاب من سلسلة إصدارات لعبة جراند ثيفت اوتو بعد التعديل والإضافة عليها لمزيد من الإثارة والتشويق في اللعب. هذه الألعاب الثلاث هي جراند ثيفت اوتو 3 الصادرة في 2001 و جراند ثيفت اوتو فايس سيتي الصادرة في 2002 وأخيراً جراند ثيفت اوتو سان اندرياس الصادرة في 2004. في هذا المقال سنتعرف على أفضل مميزات النسخة المجمعة الجديدة من gta the trilogy ومواصفاتها.

الأجهزة المتاح عليها لعب جراند ثيفت اوتو ذاتريلوجي:

بلاي ستيشن PS4 بلاي ستيشن PS5 إكس بوكس وان إكس بوكس series X/S منصة نينتندو سويتش أجهزة مايكروسوفت ويندوز والكمبيوتر الشخصي جوالات آيفون ونظام IOS جوالات نظام أندرويد

مواصفات تطبيق لعبة جراند ثيفت اوتو ذاتريلوجي للهواتف:

حجم اللعبة 1.3 جيجا بايت

يحتاج لنظام آيفون IOS 8.0 أو أعلى

يحتاج لنظام أندرويد 7.0 أو أعلى

اللعبة متاحة باللغات التالية: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية واليابانية

التصنيف العمري للعبة هو 17+ (مشاهد عنف ودموية / مشاهد مقامرة / سرقة / ألفاظ نابية)

اللعبة ليست مجانية، يمكنك الحصول على النسخة المجمعة بسعر 11.99 دولار أي ما يوازي 45 ريال سعودي أو يمكنك الحصول على كل نسخة من الثلاث نسخ بمجموع 16.97 دولار أو ما يوازي 64 ريال سعودي

مميزات لعبة جراند ثيفت اوتو ذاتريلوجي النسخة الجديدة:

تعديل الجرافيك الخاص باللعبة وتحسين رسومات وألوان الشخصيات وجود تشكيلة ضخمة من المركبات من سيارات ودراجات نارية وشاحنات وطائرات مع إمكانية التحكم في مواصفات وألوان المركبات ميكانيكية قيادة المركبات توازي تلك المميزة لألعاب السباقات لمزيد من المتعة والإثارة مع جراند ثيفت اوتو ذاتريلوجي وجود تشكيلة كبيرة وجديدة من الأسلحة المختلفة نظام صوتي محوري مطور؛ فيشعر اللاعب أنه في وسط المدينة متاح لهذا الإصدار من اللعبة عدد من أدوات التحكم المختلفة طبقاً لنوع جهاز اللعب ما بين شاشات التاتش والماوس ولوحة المفاتيح والأذرع المختلفة

مواصفات أجهزة الكمبيوتر اللازمة لتشغيل اللعبة:

نسخة مايكروسوفت ويندوز 10 أو ويندوز 11 bit-64 أو ما أحدث

ذاكرة عشوائية رام سعة 8 جيجا بايت أو أعلى

مساحة ذاكرة فارغة 2 جيجا بايت أو أكثر

يفضل أن تكون مساحة الهارد كاملة 45 جيجا بايت أو أكثر

المعالج من نوع انتل core i5 أو AMD Fx 6300 أو أحدث

كارت الشاشة من نوع AMD Radeon R9 280x أو Nvidia GeForce GTX 760 أو أحدث

تحميل gta the trilogy للموبيل والكمبيوتر:

يمكن الحصول على لعبة جراند ثيفت اوتو ذاتريلوجي الجديدة من عدة مصادر وذلك طبقاً لنوع الجهاز المستخدم في اللعب، حيث تختلف طريقة تشغيل اللعبة بين أجهزة ألعاب الفيديو المختلفة.

فمثلاً أجهزة البلاي ستيشن وأجهزة الإكس بوكس وان وإكس بوكس سيرز إكس إس تحتاج لشراء نسخة صلبة من اللعبة إما من متاجر الألعاب الإلكترونية أو أونلاين عن طريق موقع أمازون أو غيره من مواقع التسوق الإلكتروني.

أما نسخة أجهزة الكمبيوتر، فيمكنك الحصول عليها من المواقع المخصصة لها، فتقوم بتنزيلها كملف بمواصفات مناسبة لأجهزة الكمبيوتر بعد دفع ثمن اللعبة عن طريق البطاقات البنكية. سعر اللعبة لأجهزة الكمبيوتر أغلى منه للجوالات، حيث يصل سعرها إلى 60 دولار أي ما يوازي 225 ريال سعودي. يمكنك الحصول على اللعبة لجهازك من الموقع الرسمي للعبة.

وأخيراً، يمكنك الحصول على تطبيق اللعبة للجوالات من المتاجر طبقاً لنوع الجهاز. فمن متجر جوجل يمكنك تنزيل اللعبة لأجهزة أندرويد ومن تطبيق آبل يمكن الحصول عليها لأجهزة آيفون. كل ما عليك فعله هو توصيل جوالك بإنترنت قوي عن طريق الواي فاي والبحث عن Gta trilogy ثم تثبيت التطبيق بعد دفع الرسوم.