تعرف على مواصفات وموعد إطلاق ساعة Watch S1 Active من شاومي 

تعرف على موعد إطلاق ساعة Watch S1 Active من شاومي استطاعت التكنولوجيا الحديثة أن تقدم لنا العديد من الإلكترونيات التي لم نعهدها من قبل مثل الساعات الذكية، وهي ساعات يد غير تقليدية تستطيع إنجاز بعض المهام الحسابية وأعمال الترجمة، كما يمكن استخدامها في التسلية بتحميل بعض الألعاب، وتختلف المهام الخاصة بالساعة الذكية باختلاف النوع والشركة المصممة لها، ولكن تتفق فيما بينها في إمكانية تشغيل تطبيقات الهاتف، كما أن هناك بعض الساعات التي تحتوي على كاميرا وهي بذلك تشبه إلى حد كبير الهاتف.

موعد إطلاق ساعة Watch S1 Active

إطلاق ساعة Watch S1 Active أعلنت شركة شاومي خلال الشهر الجاري أنها على موعد قريب من إطلاق ساعة Watch S1 Active في حدث كبير سيحدث ضجة لا مثيل لها في الصين، وتتمتع الساعة بالعديد من المواصفات التي يبحث عنها عشاق الساعات الذكية خاصة المدربين لما لها من قدرة هائلة على مقاومة الماء، بالإضافة إلى تصميم رائع، ولن تقتصر إصدارات الشركة على الساعة فقط، بل ستعلن أيضا عن هاتفها الجديد Xiaomi 12.

مواصفات ساعة Watch S1 Active

ونحن في انتظار الحدث الذي سيهز أرجاء الصين عقب الإعلان عن ساعة Watch S1 Active، أفادت بعض التوقعات بأن الساعة تمتاز بالعديد من المواصفات الرياضية والطبية التي يفضلها فئة المحبين للساعات الذكية، حيث تتمتع السيارة بمقاومة الماء حتى 50 متر، مما يجعلها مناسبة لمدربين السباحة، كما أن شاشة الساعة من النوع AMOLED قياسها 1.43 بوصة، وتتاح الساعة بحوالي 200 وجه، وحوالي 117 وضع للياقة البدنية، وميزة NFC للاتصال، وتمتاز بطارية الساعة بقدرتها على العمل لمدة تصل إلى 12 يوم، وتوافق الساعة العديد من الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 0.6، و IOS 10.0.