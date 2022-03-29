نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آبل تطلق iPhone SE في بعض الدول العربية “تعرف علي سعر ومواصفات iPhone SE 2022” في المقال التالي
آبل تطلق iPhone SE في بعض الدول العربية أصبحت هواتف آيفون التي تنتجها شركة آبل من الأحلام التي يرغب جميع الشباب في تحقيقها لما تمتاز به هذه الهواتف عن غيرها من الهواتف الأخرى التي تنتجها شركات الهواتف الذكية، حيث تطل علينا شركة آبل بإصدار جديد من هواتفها كل عام، وها نحن الآن في انتظار هاتف IPhone SE التي أصدرته الشركة هذا العام واجتاز الأسواق الأجنبية، ومازالت الدول العربية تنتظر هي الأخرى.
إطلاق هاتف IPhone SE 2022
أطلقت شركة آبل هاتفها الجديد IPhone SE الجديد في عدد من الدول مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، كندا، الصين، اليابان، كما أطلقته في الإمارات العربية المتحدة فقط باستثناء باقي الدول العربية، حيث بلغ سعر الهاتف في الإمارات 1849 درهم إماراتي، ولم تعلن الشركة حتى الآن عن موعد إطلاق الهاتف في باقي الدول العربية، مما جعل الجميع يترقب الموعد.
مواصفات هاتف iPhone SE 2022
- شاشة الهاتف من النوع LCD مقاس 4.7 بوصة، ومعدل التحديث 60 هرتز في الثانية، كما يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة Touch ID.
- يمتاز الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار بفضل معدل IP67، ومزود بكاميرا خلفية دقة 12 ميجا بيكسل.
- يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأحمر، الأبيض، الرمادي.
- معالج الهاتف من النوع A15 Bionic، والذي يمتاز بالسرعة والكفاءة، كما أنه يدعم شبكات الجيل الخامس.
- بطارية الهاتف تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 25 وات، مما يزيد من عمر البطارية.
- يعمل الهاتف بنظام تشغيل ios 15، وتوجد عدة إصدارات للهاتف تختلف باختلاف سعة التخزين ما بين 64، 128، 256 جيجابايت.
أسعار هاتف iPhone SE 2022
- سعر الهاتف في الولايات المتحدة الأمريكية يتراوح ما بين 429 دولار إلى 579 دولار.
- سعر الهاتف في كندا يتراوح ما بين 579 إلى 789 دولار كندي.
- سعر الهاتف في فرنسا يتراوح ما بين 529 إلى 699 يورو.
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