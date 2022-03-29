سعر ومواصفات Narzo 50A Prime.. ريلمي تطلق هاتف أندرويد زهيد الثمن

أعلنت شركة ريلمي مؤخراً عن إصدار جديد للهواتف الذكية من تشكيلة Nazra 50، والذي جاء بمواصفات خيالية و يندرج الهاتف تحت قائمة الهواتف الإقتصادية التي أعلنت عنها الشركة الصينية خلال الفترة الماضية، وقد ذكرت شركة ريلمي لعشاق الهواتف الإقتصادية موعد طرح هاتفها الجديد في الأسواق، وحددت يوم 25 مارس الجاري اليوم الأول لطرح الهاتف الجديد الذي يأتي بأسعار إقتصادية ويعد من أشهر الهواتف الذكية التي تقع في قائمة الهواتف ذات الخاصيات المذهلة ورخيصة الثمن.

مواصفات هاتف Realme Narzo 50A Prime

هاتف Realme Narzo 50A Prime بخاصيات مذهلة وتصميم خارجي أنيق والشاشة من النوع IPS LCD بقياس 6.6 بوصة وبدقة عالية.

تدعم الشاشة الخارجية معدل سطوع عالي وتبلغ دقتها 1080× 2408 بكسل.

اللوحة الخارجية للهاتف مزودة بكاميرا مربعة الشكل الأساسية بدقة 50 ميجابكسل.

اللوحة الخلفية للهاتف مزودة بشعار Narzo في الأسفل.

الكاميرا الخلفية مدعومة بعدستين لتصوير الماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا السلفي الأمامية تدعم خاصية التصوير بجودة عالية بدقة 8 ميجابكسل.

معالج الهاتف من النوع Unisoc T612، ومزود بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 رام.

يأتي الهاتف بإصدارين الأول بسعة 64 جيجابايت وأربعة رامات والاصدار الأعلى بسعة 128 جيجابايت وأربعة جيجا رام.

يدعم الهاتف بطاقة microSD وقابل مما يسمح بتوسيع ذاكرة التخزين الداخلية إلى 1 تيرابايت.

يعمل الهاتف بنظام اندرويد 11 بواسطة واجهة المستخدم التابعة لشركة ريلمي.

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع وتصل سعة البطارية إلى 5000 مللي أمبير.

تستمد البطارية طاقتها بشاحن سريع بقدرة 18 وات.

يبلغ سمك الهاتف 8.1 مليمتر مع هيكل خارجي من البلاستيك ويزن 189 جرام.

ألوان هاتف ريلمي Narzo 50A Prime

تمتاز اللوحة الخلفية للهاتف ريلمي Narzo 50A Prime بلمسة مزدوجة الألوان تجمع بين الأسود واللون الفضي والفضي الأزرق الفاتح بينما يأتي الهاتف باللونين:-

يتوفر الهاتف باللون الأزرق الفاتح.

التصميم الخارجي الآخر باللون الأسود.

سعر هاتف ريلميNarzo 50A Prime

سيتم طرح الإصدار الأساسي من الهاتف في الأسواق ابتداءً من يوم 25 مارس الجاري، و ستتوفر نسخة ال64 جيجابايت وأربعة رامات بسعر:-