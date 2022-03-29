حملها في ثواني .. اعرف طريقة تحميل لعبة جاتا 7 الإصدار الجديد 2022 GTA على الهواتف وأجهزة pc

جاتا 7 تشتهر هذه اللعبة منذ جيل الثمانينات واستمرت حتى الأن، ولكن كانت تعرف هذه اللعبة أنها من ألعاب البلايستيشن، والكمبيوتر، وقد تم تطويرها في هذه الأيام لتصبح واحدة من الألعاب المميزة التي يمكن تنزيلها على الأجهزة الاندرويد والايفون، كما أن هذه اللعبة تشتهر بشكلها الواقعي الذي يوحي بالحقيقة.

جاتا 7

تبدأ أحداث هذه اللعبة المثيرة بفعلك أشياء كثيرة تحدث في الحياة الواقعية، حيث أنك يمكنك سرقة السيارات والأموال، وشراء الكثير من الملابس، فهذا ما يجعل اللعبة تتميز بأنها واقعية إلى أقصى درجة، وهذا بسبب الجرافيك العالي للعبة، كما يوجد في اللعبة الكثير من المغامرات التي تميزها عن غيرها، وتدور أحداث هذه اللعبة في مدينة فايس سيتي، باستخدام شخصية تومي، الذي يتحرك داخل اللعبة للقيام بجميع المهام الخاصة باللاعب.

طريقة تحميل لعبة جاتا 7

يظن الكثير أن تحميل هذه اللعبة على الهاتف المحمول من الأمور الصعبة، ولكن سوف نقوم بذكر الطريقة الصحيحة التي لا تستغرق منك أكثر من دقائق لتحميل اللعبة على الهاتف من خلال التالي:

عليك أن تقوم بفتح متجر جوجل بلاي إذا كنت تستخدم هاتف اندرويد.

إذا كنت تستخدم ايفون قم بالذهاب إلى متجر آبل استور.

يجب الضغط على كلمة بحث الموجودة أعلى الصفحة.

قم بإدخال اسم اللعبة، والنقر فوق كلمة بحث.

سنظهر أمامك اللعبة الأصلية، كل ما عليك هو أن تقوم بالضغط فوق كلمة تنزيل.

أنتظر بعض الوقت، لكي يتم تثبيت اللعبة على هاتفك.

قم بفتح اللعبة عن طريق حسابك الشخصي على فيس بوك.

سوف يتم تجهيز اللعبة للبدء في مغامرة جديدة خلال القليل من الوقت.

والأن يمكنك استخدام اللعبة والاستمتاع بها.

مميزات لعبة جاتا 7 على الهاتف المحمول

عند تحميلك للعبة على هاتفك تحصل على مميزات كثيرة، تجعلك تفضل اللعبة عن غيرها، ومن أهم هذه المميزات ما يلي: