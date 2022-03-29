نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تنزل ماين كرافت للجوال 2022 أفضل لعبة Minecraft‏ متجر جوجل بلاي للأندرويد والآيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تبحث عن كيف تنزل ماين كرافت للجوال الخاص بك، فهذا يكون من خلال متجر التطبيقات على هاتفك، حيث أنها من ألعاب الهواتف الذكية التي لاقت إقبالاً كثيرًا من محبي ألعاب التصميم والأبداع، وقد وصل عدد عمليات التثبيت للعبة من متجر جوجل بلاي إلى أكثر من 10 مليون عملية، وجاء آخر تحديث للعبة بتاريخ 15 فبراير 2022 حاملا ميزات ماين كرافت الإصدار 1.18.

كيف تنزل ماين كرافت للجوال 2022

إن لعبة Minecraft ليست مجانية وإنما اللعبة الأصلية من ماين كرافت يتم شراؤها عبر متجر جوجل بلاي بسعر118.99 جنيها مصريًا، ونظرًا لأهمية اللعبة في خلق روح الأبداع والابتكار لدى اللاعبين فقد تم إصدار نسخة ماينكرافت التعليمية والتي وافقت عليها وزارة التعليم السعودية، حيث يتم تنزيل اللعبة عن طريق موقع وزارة التعليم، وبذلك تم إصدار النسخة التابعة لشركة مايكروسوفت من اجل وضع التعلم للتكنولوجيا لدى الشباب بالتعليم.

خطوات تثبيت لعبة ماينكرافت الإصدار الأخير

إذا كنت تريد تثبيت ماينكرافت على الهاتف الأندرويد عليك دخول متجر بلاي.

ثم كتابة اسم اللعبة في خانة البحث (Minecraft‏).

تظهر لك النسخة الأصلية من اللعبة.

قم بالضغط عليها ثم تضغط على تثبيت.

وتنتظر تحميل اللعبة على هاتفك.

ستجدها على سطح الهاتف ضمن الأيقونات.

بالضغط عليها تدخلك اللعبة.

وهنا تتطلب إنشاء حساب مايكروسوفت.

ثم تسجيل الدخول للعضوية وكلمة المرور.

ماين كرافت الحقيقية 2022

إن الخطوات السابقة هي لعبة ماين كرافت الحقيقية على متجر بلاي، وكذلك يمكنك تثبيت اللعبة الحقيقية Minecraft على App Store من المتجر الخاص بهواتف الايفون، ومن متطلبات تثبيت اللعبة على الأندرويد:

أندرويد 5.0 فالأحدث.

الإصدار الحالي: 1.18.12.01.

بلغت عمليات التثبيت: 10.000.000.

التحديث الأخير بتاريخ 15 فبراير 2022.

هذه اللعبة تناسب من عمر 10 أعوام فما فوق.

Minecraft على App Store

يمكنك تشغيل ماين كرافت الحقيقية والأصلية على الايفون من خلال متجر التطبيقات App Store للهاتف الذكي، والذي يتطلب:

حجم اللعبة: 285.8 ميجابايت.

يتطلب نظام تشغيل: iOS 10.0 أو الأحدث.

كذلك يتطلب iPadOS 10.0 أو الأحدث.

في لعبة ماين كرافت تستكشف عوالم لا نهائية، وتستطيع الابتكار والإبداع بها من خلال بناء منازل وقلاع شاهقة، كما بها أسلحة ودروع لصد الغوغاء عنك والبقاء حيا.