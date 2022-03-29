استمتع والعب الأن طريقه تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو Grand Theft AUTO 5 اخر إصدار للاندرويد والآيفون

لعبة جراند ثيفت أوتو 5 تعد من أفضل الألعاب الإلكترونية التي يقبل عليها الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية من جميع الفئات العمرية؛ حيث أنها تعد لعبة الإثارة والتشويق فالكثير من اللاعبين يتابعون دائما تحديثاتها، كما أنها من الألعاب الحائزة على التحديث المستمر وتتميز بمميزات كثيرة تجعلها من أفضل الألعاب؛ فهى عبارة عن مجموعة مستويات يمكن للاعب أن يصل بأدائه المتميز إلى المستويات الأعلى.

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5

الآن يمكنك إتباع الخطوات التالية حتى تحصل على طريقة تثبيت اللعبة بنجاح، والخطوات كالتالي:

يجب تشغيل الهاتف بالإنترنت سواء واي فاي أو داتا.

تسجيل الدخول على الموقع الرئيسي للعبة.

تقوم بعد ذلك بتحديد ما يناسب الهاتف الخاص بك.

ثم تقوم بالدخول من جوجل بلاي إذا كان الهاتف يدعم الأندرويد.

أما أذا كان جهاز الآيفون يتم الدخول من آبل استور.

يتم كتابة طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 آخر إصدار في مربع البحث.

يتم النقر على البحث حتى يتم الإنتقال على صفحة اللعبة.

بعدها تقوم بتثبيت اللعبة.

ثم الانتظار حتى يتم التثبيت على الهاتف.

ومن ثم يتم ربط اللعبة مع الفيس بوك الخاص بك.

ثم عليك الاستمتاع باللعبة.

طريقه تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 آخر إصدار على جهاز الكمبيوتر

الآن من خلال السطور التالية يمكنك إتباع الخطوات لتثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 على جهاز الكمبيوتر، وهي كالتالي:

يجب تشغيل الجهاز بالإنترنت.

كما يجب فتح متصفح جوجل كروم.

كتابة اسم اللعبة على مربع البحث ثم الضغط على زر البحث.

ومن ثم يظهر نتائج البحث كثيرة.

نضغط على أول نتيجة من نتائج البحث.

ويتم الضغط على تثبيت ثم ننتظر بضعة دقائق، وذلك حتى يتم التثبيت على الجهاز بنجاح.

ثم بعد التثبيت يتم ربط اللعبة بالفيس الخاص بك ومن ثم يتم الاستمتاع باللعبة.

مميزات لعبة جراند ثيفت أوتو 5