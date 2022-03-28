نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي 2022 مجانا تنزيل لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE بنظام Android في المقال التالي

لعبة ببجي وشحن مشدات، لعبة ببجي انتشرت في الوطن العربي في الآونة الأخيرة عام 2017 وهي لعبة مجانية ولكن يحتاج اللاعب فقط إلى شحن شدات ببجي للحصول على كل ما يلزمه من أزياء داخل الحرب كرداء مميز له أو أسلحة مميزة ومتنوعة، المستلزمات التي يحتاج لها اللاعب يمكنك الحصول عليها بسهولة عبر شحن شدات بيجي عبر الموقع الرسمي. خطوات شحن ببجي 2022 يقوم اللاعب بالضغط على midas buy وهوالموقع المسئول الخاص بلعبة ببجي.

بعد تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال كتابة البيانات المطلوبة بشكل واضح وصحيح.

يتم ضغط على كلمة شراء من الخدمات المتاحة في اختيارك.

يتم إدخال id الخاص بالمستخدم بشكل سليم في المربع المخصص له.

يحدد المستخدم الدولة التابع لها ثم بعد ذلك يحدد العملة التي يريد التعامل بها.

يجب إرفاق رقم هاتف الخاص بالمستخدم للشحن.

سيتم استقبال رسالة على الهاتف يظهر به رقم كود يرفق هذا الكود في الخانة المحددة على الموقع. شحن شدات ببجي للأندرويد عملية الشحن لهواتف الاندرويد يتم الشحن من خلال المواقع المخصصة للشحن منذ بداية الحساب لتلك اللعبة.

تتم عملية الشراء من خلال البطاقة الخاصة بشكل مباشر سيجد رسالة بشكل مباشر على الهاتف، يكون بكود مخصص لتفعيل تلك المشدات.

يتم استكمال تلك الخطوات بدخول اللاعب وكتابة الاسم والكود الخاص بالتفعيل وبعدها يضغط كلمة redeem.

هناك طريقة شحن أخرى وهي عن طريق الدخول إلى تطبيق جوجل بلاي ويتم اختيار اللعبة والخطوات التابعة لعملية الشحن والتي يتم فيها الدفع عن طريق حساب اللاعب في متجر جوجل بلاي وشراء ما يرغب من الأعداد في مشدات ببجي من أسلحة متنوعة ومختلفة.

بعد الشحن يصبح متاح داخل اللعبة الحصول على المعدات والأسلحة المجانية. عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي 2022 مجانا تنزيل لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE بنظام Android - ثقفني

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