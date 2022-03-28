نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصريا تسريبات تحديث بيس 2021 موبايل يوم الخميس 31 مارس بكجات ايكون مومنت بيس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسريبات تحديث بيس 2021 موبايل يوم الخميس ، بعد أحداث اليوم الاثنين 28 مارس 2021 في لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل. ينتظر عشاق اللعبة أحداث تسريبات بيس 2021 موبايل ليوم الخميس المقبل 31 من مارس. حيث سيشهد هذا الأسبوع أحداث مثيرة من نزول بكجات ايكون مومنت بيس 2021. وكذلك اللاعبون التابعة في أيقونة box draw. ومثلما توقعنا الأسابيع السابقة وكانت النتيجة صحيحة بنسبة تتخطى تسعون بالمائة. واليوم سوف نستعرض لكم أهم تسريبات أحداث الخميس بيس 2021 من بكجات ايكون مومنت واللاعبين الليجند. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي الفقرات التالية.

تسريبات تحديث بيس 2021 موبايل يوم الخميس

توقعنا هذا الأسبوع بعدة تسريبات أحداث الخميس بيس 2021 سيكون انفردا حصري لموقعكم المتميز (ثقفني). حيث نتوقع نزول بكج ايكونيك مومنت بيس 2021 من فريق أساطير بايرن ميونخ ومن المتوقع سيتم نزول هؤلاء اللاعبين (الحارس المخضرم أوليفر كان، والمدافع بيكنباور، المهاجم إلبير). وكذلك من ضمن تسريبات بيس 2021 موبايل من المتوقع نزول بكج ليفربول وسيتضمن كلا من (ستيفن جيرارد، فيرناندو توريس، مايكل أوين). وسيكون الحصول على هؤلاء اللاعبين عن طريق الكوينز التي يتم الحصول عليها من اللعبة أيضا.

بكجات ايكون مومنت بيس 2021 يوم 27 مارس

متوقع أيضا تسريبات تحديث بيس 2021 موبايل يوم الخميس من بكج ايكون مومنت بيس 2021. سيكون أيضا من برشلونة الأسباني وباعتبار أن نادي برشلونة شريك كونامي لذلك يتم نزول هذا البكج بصفة مستمرة في وقت ضئيل. وسوف يتضمن تسريبات أحداث الخميس بيس 2021 من نادي برشلونة (نيمار، ريفالدو، كوليفرت). بينما هناك توقع أخر وهو بكج ac milan الإيطالي وسيكون ضمن هذا البكج (رونالدينيو، ريكاردو كاكا، فيلبو أنزاجي، باولو مالديني).

كذلك من ضمن تسريبات بيس 2021 موبايل هذا الأسبوع متوقع بنسبة ضئيلة نزول بكج ايكون مومنت بيس 2021 من فريق as roma. كما سيتضمن منذ فترة طويلة اللاعب توتي، وباتيستوتا، والداير. كما أن هناك ضمن تسريب إي فوتبول بيس 2021 موبايل. بكج تشيلسي ومتوقع نزول به لاعبين ايكون مومنت بيس 2021 من ديدية دروجبا وفرانك لمبارد.

هدايا بيس 2021 موبايل هذا الأسبوع

متوقع تسريبات بيس 2021 موبايل يوم 27 مارس نزول ايكون مومنت بيس 2021 مجانا بنسبة ليست كبيرة. ولكن هناك هدايا بيس 2021 موبايل التي تم نزولها. يوم الاثنين وهي 200 كوينز في مباريات DAY كذلك 400 نقطة. كما تم نزول مباريات أوف لاين ومن خلالها يتم الحصول على بطاقات تدريب كبيرة. كما أن سيتم الحصول على بطاقتين لاعبين فضية وبطاقتين لاعبين ذهبية. وذلك بجانب هدايا بيس 2021 موبايل التي يتم تنزيلها في تحديات ذات عدد الأهداف المحدد وسيتم الحصول على GP مجاني في الأون لاين والأوف لاين.

وهنا قد وصلنا لآخر توقعاتنا من تسريبات تحديث بيس 2021 موبايل يوم الخميس السابع والعشرين من مارس 2021. أقوى ايكون مومنت بيس 2021. كما تم عرض أيضا هدايا بيس 2021 موبايل التي تم نزولها يوم الاثنين 28 مارس. نتمنى لكم استمتاع بمزايا اللعبة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.