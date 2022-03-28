نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر شدات ببجي موبايل… بخطوات مضمونة وأمنة احصل على شحن شدات ببجي 500 شدة 2022 في المقال التالي
تعتبر لعبة ببجي موبايل من الألعاب القتالية التي يعشقها الكثير من الشباب، فاللعبة منذ انطلاقها في عام 2017 حققت شهرة واسعة بين الألعاب الإلكترونية التي ظهرت على الساحة في الفترة الأخيرة، فاللعبة استطاعت أن تخطف الجميع وتجعلهم يقضون أغلب أوقاتهم من خلالها، حيث يستمتعون بالمغامرة والإثارة بين المستويات، وتزداد إثارة تلك اللعبة عندما يحتاج اللاعب لشدات ببجي والتي تعتبر العملة الافتراضية داخل اللعبة، والتي يتم الحصول عليها بالكثير من الطرق المختلفة، وكل هذا ما نستعرضه عليه في هذا المقال فتابعونا.
شحن شدات ببجي
شدات ببجي هي العملة الافتراضية داخل لعبة ببجي موبايل، والتي يرمز بها بالرمز UC والتي توفر للاعب داخل اللعبة على القوة، كما يمكن للاعب أن يصل للجزر والأماكن المختلفة والتي لم يصل لها من قبل، كما يمكن للاعب الحصول على الأسلحة النادرة والأكسسوارات والأزياء والسكنات والذخيرة وغيرها، بالإضافة إلى حصول اللاعب على الشخصيات الجديدة لتقمصها واللعب بها، كما تتيح اللاعب الوصول إلى المستوى الأخير والفوز بالمعركة، والشدات يستخدمها الاعب في تكوين فريق للعب الجماعي ومحاربة الأعداء في اللعبة.
خطوات شحن شدات ببجي 2022
حتى يمكن الوصول لمراحل متقدمة في لعبة ببجي موبايل، والحصول على المعدات والأدوات والأسلحة وغيره، عليكم أولاً الحصول على شدات ببجي بكل سهولة، وهذا من خلال الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي الخاص بلعبة ببجي midasbuy لضمان الحصول على الشدات.
- يقوم اللاعب بتحديد البلد التابع لها من خلال اختيار العلم الخاص بها.
- تحديد عدد الشدات التي ترغب في الحصول عليها.
- يتم تحديد طريقة الدفع المناسبة.
- الضغط على أيقونة الموافقة.
- بعد سوف نجد الشدات وصلت في اللعبة ويمكن استخدامها.
- بعد شحن شدات ببجي موبايل يتمكن اللاعبين من شراء كل ما يلزمهم من معدات وأسلحة وملابس وغيرها من المستلزمات.
سعر شدات ببجي موبايل
أسعار شدات ببجي تختلف من بلد لأخر، ويزداد البحث بشكل كبير للغاية عن سعر الشدات في المملكة العربية السعودية، وإليكم الأسعار:
- شحن 63 شدة بسعر 3.5 ريال سعود.
- شحن 28 شدة بسعر 5.70 ريال سعودي.
- شجن 340 شدة بسعر 18 ريال سعودي.
- شحن 690 شدة بسعر 37.5 ريال سعودي.
- شحن 1875 شدة بسعر 90 ريال سعودي.
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