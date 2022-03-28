كيف تشحن شدات ببجي بسرعة بدون كذب مع الخطوات كاملة

كيف تشحن شدات ببجي بسرعة وبطريقة مجانية دون الحاجة لدفع مصاريف أو استخدام بطاقات فيزا من الطرق التي يبحث عنها لاعبي ومحترفي هذه اللعبة، لأن الألعاب الأونلاين الموجودة على شبكة الإنترنت تكون بحاجة دائمة لدفع الأموال حتى يستطيع اللاعب فتح مستويات متقدمة في اللعبة، فتعتبر لعبة ببجي من أشهر هذه الألعاب التي تلعب على شبكة الإنترنت ولها عدد لاعبين لا حصر له حول العالم وأيضاً الوطن العربي، ولكن الذي يقف عائق أمام اللاعبين هي الحاجة للأموال حتى يتم شحن شدات ببجي وفتح مستويات متقدمة في اللعبة، ولكن بطريقة سهلة ومجانية تتم بعدة خطوات متتالية يمكن القضاء على هذه المشكلة وشحن الشدات بشكل مجاني دون أموال.

كيف تشحن شدات ببجي بسرعة

توجد أسلحة كثيرة قوية مشهورة في ببجي لا يعرف عنها الكثيرين معلومات كافية لاستغلالها أثناء اللعب وتساعد اللاعبين المحترفين كثيراً، وهذه الأسلحة مثل:

سلاح mk14

يعتبر هذا السلاح من الأسلحة الحديثة القوية الموجودة في لعبة ببجي، يبلغ معدل الضرر به حوالي ٦١ نقطة.

أسلحة Groza

هذه الأسلحة تأخذ المرتبة الثانية في قائمة تصنيف الأسلحة النارية الخاصة ببجي.

سلاح m246

يأخذ هذا السلاح المرتبة الثالثة في قائمة تصنيف الأسلحة الخاصة ولا يحتاج شحن شدات ببجي موبايل في القوة تحديداً.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل بسرعة 2022

إذا كان الفرد يبحث أسرع وأضمن طريقة من خلالها يتم شحن شدات ببجي بدون كذب، يجب عليه أن يتبع الخطوات التالية:

يدخل اللاعب في البداية على موقع ميدسباي لشحن شدات ببجي. بعد ذلك يكتب اللاعب المعرف الخاص به أو الرقم الأيدي ( id ). يجب تغيير الدولة الخاصة به من خانة الدول في القائمة الرئيسية. ثم الضغط على خيار ( التالي ). في هذه الخطوة يتم تحديد طريقة الدفع المناسبة للاعب في عملية دفع مبلغ الشحن، فهناك طريق كثيرة للشحن تختلف باختلاف شركة الشحن. في النهاية يتم تحديد العدد الخاص بشدات ببجي الذي يرغب اللاعب في الحصول عليه، ويضغط على تم.

أهم مميزات لعبة ببجي موبايل