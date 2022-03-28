طريقة تحميل gta vice city جراند ثيفت اوتو فايس سيتي للهواتف والكمبيوتر

gta vice city جراند ثيفت اوتو: فايس سيتي لعبة الأكشن والمغامرات ثلاثية الأبعاد تم تطويرها بواسطة روكستار وظهرت للمرة الأولي في عام 2006 وهي الجزء السادس من سلسلة العاب جاتا الشهيرة وتبداء أحداث اللعبة في عام 1986 داخل مدينة فايس سيتي وهي مدينة من وحي الخيال صممت علي طراز مدينة ميامي الأمريكية وحققت ارباح خيالية لتاتي في المركز الثاني بعد GTA5 من حيث تحقيق الأرباح وكانت اللعبة في البداية مخصصة لأجهزة بلاي ستيشن 2 ثم تم تطويريها لتعمل عبي جميع منصات تشغيل الألعاب الإلكترونية بما فيها الهواتف الذكية وقصة اللعبة هي قصة حقيقة كانت في أواخر القرن الماضي ونستعرض الان طريقة تحميل Grand Theft Auto: Vice City وأهم مميزات اللعبة.

قصة جراند ثيفت اوتو: فايس سيتي

تدور أحداث اللعبة في عام 1986 حول تومي فيرسيتي وهوا قاتل ماجور والذي تم الإفراج عنة مؤخرا بعد القبض علية أثناء عملية فاشلة ويحاول تومي الإنتقام ممن تسببو في دخولة السجن ويلتقي بالعديد من الشخصيات ليتكشف أنهم يريدو قتلة والاستيلاء علي المال لكنه يستطيع الانتقام من الجميع والسيطرة علي مدينة فايس سيتي.

طريقة تحميل GTA VICE CITY

تسجيل الدخول إلي متجر التطبيقات الخاص بهاتفك.

ثم كتابة GTA VICE CITY داخل صندوق البحث في الأعلي.

تظهر اللعبة في النتيجة الأولي ويجب دفع مبلغ 7$ للتحميل حيث أنها ليست مجانية.

بعد أتمام عملية الدفع تبداء عملية تثبيت وتحميل اللعبة.

بعد ذلك تقوم بفتح اللعبة وربطها بحسابك علي مواقع التواصل الإجتماعي وبداية اللعب.

مميزات لعبة gta vice city