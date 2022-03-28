نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل gta vice city جراند ثيفت اوتو فايس سيتي للهواتف والكمبيوتر في المقال التالي
gta vice city جراند ثيفت اوتو: فايس سيتي لعبة الأكشن والمغامرات ثلاثية الأبعاد تم تطويرها بواسطة روكستار وظهرت للمرة الأولي في عام 2006 وهي الجزء السادس من سلسلة العاب جاتا الشهيرة وتبداء أحداث اللعبة في عام 1986 داخل مدينة فايس سيتي وهي مدينة من وحي الخيال صممت علي طراز مدينة ميامي الأمريكية وحققت ارباح خيالية لتاتي في المركز الثاني بعد GTA5 من حيث تحقيق الأرباح وكانت اللعبة في البداية مخصصة لأجهزة بلاي ستيشن 2 ثم تم تطويريها لتعمل عبي جميع منصات تشغيل الألعاب الإلكترونية بما فيها الهواتف الذكية وقصة اللعبة هي قصة حقيقة كانت في أواخر القرن الماضي ونستعرض الان طريقة تحميل Grand Theft Auto: Vice City وأهم مميزات اللعبة.
قصة جراند ثيفت اوتو: فايس سيتي
تدور أحداث اللعبة في عام 1986 حول تومي فيرسيتي وهوا قاتل ماجور والذي تم الإفراج عنة مؤخرا بعد القبض علية أثناء عملية فاشلة ويحاول تومي الإنتقام ممن تسببو في دخولة السجن ويلتقي بالعديد من الشخصيات ليتكشف أنهم يريدو قتلة والاستيلاء علي المال لكنه يستطيع الانتقام من الجميع والسيطرة علي مدينة فايس سيتي.
طريقة تحميل GTA VICE CITY
- تسجيل الدخول إلي متجر التطبيقات الخاص بهاتفك.
- ثم كتابة GTA VICE CITY داخل صندوق البحث في الأعلي.
- تظهر اللعبة في النتيجة الأولي ويجب دفع مبلغ 7$ للتحميل حيث أنها ليست مجانية.
- بعد أتمام عملية الدفع تبداء عملية تثبيت وتحميل اللعبة.
- بعد ذلك تقوم بفتح اللعبة وربطها بحسابك علي مواقع التواصل الإجتماعي وبداية اللعب.
مميزات لعبة gta vice city
- تمتاز لعبة gta vice city بتصميم رائع، و جرافيك مميز عالى الدقة، والجودة.
- اللعبة توفر أصوات جميلة، وأكثر واقعية أثناء تشغيل السيارات، والحركة حيث يمكنك سباقة في كل الخدمات الخاصة بمنبه صوتي الأضواء، وغيرها.
- توفر اللعبة لمستخدميها التحكم البسيط، و السهل.
- اللعبة تعمل على مختلف الأجهزة بمختلف الإصدارات.
- تشغيل اللعبة لا يتطلب اتصال بالإنترنت.
- يمكن لمستخدمي اللعبة التحرك في المدينة الجميلة من خلال مناظر ثم صناعتها بجودة عالية.
- اللعبة توفر لك الكثير من الأسلحة المتنوعة التي يمكنك استخدامها.
- يمكن لمستخدمي اللعبة التحكم باللعبة من خلال يد خارجية.
- مساحة اللعبة صغيرة، ولا يشمل مساحة كبيرة على الجهاز.
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