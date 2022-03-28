نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح بالفيديو طريقة تنزيل تردد القناة الجزائرية الأرضية 2022 نيلسات الناقلة مباراة الجزائر والكاميرون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القناة الجزائرية الأرضية الجديد، من أهم وأشهر الكلمات البحثية اليوم مع اقتراب المباراة الفاصلة التي تجمع المنتخب الجزائري ضد الكاميرون، الجماهير المتحمسة ترغب في متابعة اللقاء فمباراة الجزائر والكاميرون اليوم تنقل على القمر الصناعي المصري نايل سات، ومن أجل مشاهدة مباراة الجزائر والكاميرون المقرر أن تنقلها القناة الجزائرية، بعد أن أعلن مدير القسم الرياضي في التلفزيون الجزائري عن نقل المباراة على الهواء مباشراً، عبر تردد القناة ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم المتميز ثقفني، سنقدم لكم طريقة تنزيل التردد وفك شفرة biss بالتفاصيل، تيسيراً على الجمهور الباحث عن التردد للقناة الجزائرية.

تنقل القناة مباراة الجزائر والكاميرون اليوم، في الدور النهائي لتصفيات المونديال قطر 2022 جولة الإياب، أعلنت القناة أنها سوف تقيم أستوديو تحليلي قبل اللقاء، كما كان يحدث في مباريات المنتخب الجزائري، وكانت القناة قد نقلت مباراة الذهاب التي أقيمت في الكاميرون وفاز بها الخضر بهدف نظيف، ولاقت القناة أستحسان كبير من الجمهور الجزائري، وفيما يلي تردد القناة الجزائرية الأرضية 2022 الجديد على مختلف الأقمار الصناعية.

التلفزيون الجزائري دائماً ما يقوم بنقل كبرى البطولات التي يشارك فيها المنتخب الوطني الجزائري، فقد نقل في السابق جميع المباريات لبطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا عام 2018، ونقلت كذالك جميع مباريات المنتخب الجزائري في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون، وفي حالة الصعود للنهائيات القادمة في قطر، فأن القناة سوف تبث جميع مباريات الخضر أرضياً للجمهور الجزائري.

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طريقة تنزيل تردد القناة الجزائرية الأرضية

الضغط على قائمة الرسيفر الرئيسية ثم أضغط تردد القنوات. قم بإدخال التردد 11680 معامل أستقطاب أفقي H ثم أدخل معامل الترميز 27500 قم بالضغط على زر البحث باللون الأزرق في الريموت. سوف يتم نزول القناة ثم أجعل الاستقطاب أفقي ثم أدخل معامل الترميز وأضغط على الزر الأحمر للإضافة. سوف تظهر لك مجموعة من الأرقام قم بمسحها جميعاً ثم أضف الكود التالي “1100001100000000” سوف تفتح القائمة أختار منها KEY”HEX”. ثم أمسح رقم 0 وأكتب بدلاً منه الرقم 1 ليصبح بحيث الرقم بدل ما يكون 0000 يصبح 0001 ثم أضغط على الزر الأحمر. سوف تظهر قائمة أضافه قم بإضافة SID. ليتم فتح قائمة البيس أضغط على الزر باللون الأحمر. ثم نذهب لقائمة XCAM ثم أضغط على زر OK. سوف تظهر لك قائمة جديدة قم بالضغط على كلمة “بقعة” ودوس أوكية. ثم أختار الوسائط المتعددة وهتكتب في المكان “1512” “1506” “2507”. ملحوظة هناك أجهزة لا تظهر بها الرقم السري على الضبط فهنروح على الوسائط ونضغط على أوكية. سوف تظهر قائمة البس هتكتب بها قم بإدخال الأرقام الموجودة في الإسكرين وأضغط على الزر الأحمر ليتم تنزيل القناة بنجاح.

مباراة الجزائر والكاميرون القادمة تصفيات كأس العالم

شهد المران الأخير للمنتخب الجزائري بعض المزاح من اللاعبين، بهدف التخفيف من التوتر والقلق قبل المواجهة الحاسمة غداً أمام المنتخب الكاميروني في إياب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، والحصة الرئيسية سوف تجرى مساء اليوم في نفس توقيت المباراة.

أهم الحقوق الحصرية للتلفزيون الجزائري

يمتلك التلفزيون الجزائري حقوق نقل جميع مباريات المنتخب الوطني الجزائري في الداخل والخارج.

ينقل التلفزيون الجزائري مباريات الفرق الجزائرية في البطولات الأفريقية للأندية المباريات التي تقام في الجزائر.

يمتلك التلفزيون حقوق نقل مباريات الدوري الجزائري للمجترفين ومسابقة الكأس على التردد الأرضي.

التلفزيون الجزائري

التلفزيون الجزائري انطلق في ستينات القرن الماضي، وكانت في البداية ناطقة باللغة الفرنسية، تقدم صورة الدولة المستعمرة الدولة الفرنسية، ومع أستقلال بلاد المليون ونصف شهيد، بأت الدولة في جعل التلفزيون الجزائري يقدم ثقافة الدولة الجزائرية، وينطق باللغة العربية ويقدم سياسة الدولة الجزائرية المستقلة العربية المسلمة.