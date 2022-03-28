نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Oppo Reno 7 Pro 5G : سعر ومواصفات هاتف اوبو رينو 7 برو أهم مميزات وعيوب الجوال في المقال التالي

هاتف اوبو رينو 5 برو Oppo Reno 7 Pro 5G، تواصل شركة اوبو Oppo الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية في تقديم المزيد من الهواتف الجديدة المختلفة المواصفات والأسعار لتلائم جميع الفئات بالمجتمع العالمي، وكشفت شركة اوبو الستار عن هاتفها الجديد اوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro 5G لمواصله سلسلة هواتف رينو التي أطلقتها شركة اوبو، حيث يأتي الهاتف بمواصفات وخدمات جديدة عن الإصدارات السابقة، وسنتعرف هنا اليوم عن كافة المواصفات والأسعار لهاتف اوبو رينو 7 برو Oppo Reno 7 Pro 5G واهم المميزات والعيوب الخاصة بالهاتف فعليكم متابعة هذا المقال للتعرف على كافة التفاصيل. مواصفات هاتف اوبو 7 برو Oppo Reno 7 Pro 5G أبعاد ومقاييس الهاتف: يبلغ طول الهاتف 158.2 ملم وعرضه 73.2 ملم وبسمك 7.5 ملم وأما عن وزن الهاتف فيبلغ 180 جراما.

يبلغ طول الهاتف وعرضه وبسمك المعالج: يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة من نوع Dimensity 1200 Max 5G بتنكولوجيا 6 نانو متر، بالإضافة إلى معالج رسومات من نوعية ARM G77 MC9 .

يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة من نوع Dimensity 1200 Max 5G بتنكولوجيا 6 نانو متر، بالإضافة إلى معالج رسومات من نوعية . الشاشة: تبلغ مساحة الشاشة 6.55 إنش بدقة 1080×2400 بكسل والتي تحتوي على 402 بكسل في كل بوصة ومزودة بزجاج حماية كورنينج غوريلا 5.

تبلغ مساحة الشاشة 6.55 إنش بدقة الذاكرة: هناك نسختين من الهاتف والتي جاءت كالتالي. النسخة الأولى تأتي بذاكر تخزين بحجم 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام. النسخة الثانية تأتي بذاكرة تخزين داهلية بمساحة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا رام.

هناك نسختين من الهاتف والتي جاءت كالتالي. الكاميرا: يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية والتي جاءت التالي. الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل وهي الاساسية. والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل وهي خاصة بالتصوير الواسع. وأما الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بيكسل وهي تختص بعمل البورترية. وبالإضافة إلى ذلك فلاش LED HDR.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية والتي جاءت التالي. بالإضافة إلى كاميرا السيلفي التي تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.4 ومزودة بالتصوير البانورامي. أنظمة الاستشعارات: هناك العديد من الاستشعارات التي يتضمنها الهاتف ومنها ( مستشعر بصمة الأصبع بالجزء السفلي للشاشة و مستشعر التقارب والتسارع وطيف الألوان كما يحتوي أيضا على مستشعر البوصلة).

هناك العديد من الاستشعارات التي يتضمنها الهاتف ومنها ( مستشعر بصمة الأصبع بالجزء السفلي للشاشة و مستشعر التقارب والتسارع وطيف الألوان كما يحتوي أيضا على مستشعر البوصلة). البطارية: يحتوي الهاتف على بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 4500 مللي أمبير من الليثيوم بوليمر والتي تتدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط. مميزات وعيوب هاتف Oppo Reno 7 Pro 5G سنستعرض لكم في الجدول التالي أهم مميزات هاتف اوبو رينو 7 برو وأهم المشاكل التي تواجه المستخدمين للهاتف فعليكم متابعة الجدول فيما يلي: المميزات العيوب يدعم جميع أنظمة الاتصال حتى الجيل الخامس 5G لا تحتوي علبة الهاتف على السماعات الأذن يعد معالج الهاتف من أفضل المعالجات التي يمنح لمستخدميه قوة وسرعة جبارة في الأداء يفتقد الهاتف نظام مقاومة الماء بالرغم من وجود هواتف اخرى تدعم ذلك النظام على غرار الفئة السعرية تتميز السماعات الخارجية بصوت الستيريو يفتقد الهاتف نظام الشحن اللاسلكي تتميز بصمة الإصبع للشاشة بالسرعة الفائقة في الاستجابة لا يدعم الهاتف الراديو سعر هاتف اوبو رينو 7 برو الجدول التالي يوضح سعر هاتف اوبو رينو 7 برو في مختلف البلدان للنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام. البلد السعر مصر 8,500 جنيها مصريا السعودية 2,150 ريال سعودي العراق 728,000 دينار عراقي وللعلم لم يتم الإعلان عن سعر الهاتف للنسخة 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام حتى الآن وسوف نستعرض لكم الأسعار فور الإعلان عنها بشكل رسمي. عمر شويل - جدة Oppo Reno 7 Pro 5G : سعر ومواصفات هاتف اوبو رينو 7 برو أهم مميزات وعيوب الجوال

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Oppo Reno 7 Pro 5G : سعر ومواصفات هاتف اوبو رينو 7 برو أهم مميزات وعيوب الجوال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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