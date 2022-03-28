نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي uc مجانا بال ID بطريقة بسيطة ومضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي uc عن طريق ال id من الأشياء الهامة التي يبحث عنها عشاق لعبة ببجي ولعبة ببجي هي أحد العاب باتل رويل الشهيرة وتعتبر اللعبة الأكثر شعبية في العالم وتعتمد اللعبة في الاساس علي اللعب عن طريق الانترنت حيث يتوجب عليك تكوين فريق من أربعة لاعبين سواء من أصدقائك أو لاعبين عشوائين ثم الهبوط من الطائرة إلي أرض المعركة عن طريق المظلة وجمع المستلزمات التي سوف تحتاجها أثناء القتال بسرعة فائقة والفريق الذي يسطتيع النجاة هوا الفريق الفائز في النهايةويمثل شحن شدات ببجي أهمية كبيرة لدي كل عشاق اللعبة وسوف نتعرف الان علي طريقة الشحن بطريقة مضمونة من خلال خطوات بسيطة من الموقع الرسمي.

طريقة شحن شدات بيجي موبايل

هناك بعض الفئات العمرية لا تستطيع شحن بيجي موبايل، وهي الفئات الصغيرة حيث يكتمل الدفع الإلكتروني بمجرد أن يتم تسليم الكود بشكل فوري سوف نوضح لكم كيفية شحن شدات بيجي موبايل من خلال هذا المقال.

طريقة الشحن

تسجيل الدخول إلى midasbuy

ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

ثم قم باستخدام أحد الحسابات الجاهزة لتسجيل الدخول.

بعد قيامك بتسجيل الدخول قم بتغيير اي دي اللاعب ثم قم بتسجيل كود الشحن، واضغط زر ok.

بعد قيامك بإدخال رقم الآي دي تأكد من مطابقة اسم اللاعب لإسمك في اللعبة، أو اسم الشخص اللي بتشحن له.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على إرسال، وذلك لتأكيد عملية الشحن.

بعد ذلك بعد قيامك بالدفع الإلكتروني يتم ظهور تفاصيل الفاتورة قم بالضغط عليها، وذلك للحصول على الكود، أو يمكنك إيجاد الكود في قائمة الطلبات من خلال الرابط الخاص بالموقع.

بعد إتمام جمع مهماتك بنجاح سوف تحصل على العديد من النقاط داخل لعبة شدات بيجي موبايل، وذلك من خلال منحة لعدة جوائز متنوعة، ومميزة حيث من بينها مركبات،

و قنابل، وثكنات، وأسلحة، وأطقم ملابس، وغيرها الكثير من الأشياء.

المواصفات التي يجب توافرها لتشغيل لعبة بيجي

لكى تصبح شدات بيجي موبايل سهلة عليك أن تقوم بالتأكد من أن جهازك يحتوي على الطلبات الاتية:

أن يكون الجهاز أندرويد حيث لا يقل عن اصدار 5.0.1.

توفر مساحة الجهاز لا تقل عن 2000 ميجا.

توفر مساحة الجهاز ذاكرة عشوائية لا تقل عن 2 جيجا بايت.

أما إذا كان الجهاز أيفون فتأكد ان الإصدار لا يقل عن 9، والمساحة الداخلية لا تقل عن 1.55 جيجا بايت، و أمات لا تقل عن 2 جيجا بايت.

اسعار شحن شدات ببجي uc من موقع ميداس باي في السعودية

تبلغ تكلفة شحن 63 شده ٣.٦٩ ريال سعودي.

تبلغ تكلفة شحن 340 شده ١٧.٩٩ ريال سعودي.

بينما تبلغ تكلفة شحن 690 شده ٣٦.٩٩ ريال سعودي.

تبلغ تكلفة شحن 1875 شده ٨٩.٩٩ ريال سعودي.

تبلغ تكلفة شحن 4000 شده ١٨٤.٩٩ ريال سعودي

بينما تكلفة شحن 8400 شده ٣٦٩.٩٩ ريال سعودي.

أسعار شدات ببجي uc بالجنية المصري

تبلغ تكلفة شحن 63 شدة حوالي 10.6 جنية مصري.

كذلك تبلغ تكلفة شحن 198 شدة حوالي 48 جنية مصري.

بينما تبلغ تكلفة شحن 690 شدة حوالي 160 جنية مصري.

كذلك تبلغ تكلفة شحن 1995 شدة 400 جنية مصري.

بينما تبلغ تكلفة 4000 شدة 805 جنية مصري.

كذلك قد بلغت تكلفة شحن 8400 شدة 1610 جنية مصري.

توصلنا في نهاية مقالنا هذا على أن شدات بيجي موبايل تعتبرعملة رقمية من داخل اللعبة حيث تحمل رمز الuc كما تساعد اللاعبين على اشتراكهم بالموسم الجديد التي تضيفه اللعبة، والذي تتطلب تنفيذ بعض المهام يومياً من داخل اللعبة.