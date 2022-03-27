تحذير هام لمستخدمي واتساب من رسالة خطيرة ورابط خبيث تحتوي على تلك الكلمات

توالت التحذيرات خلال الفترة الأخيرة لجميع مستخدمي تطبيق واتساب، وخاصة بعد قيام عدد من المتسللين والهاكرز بإستهداف العديد من مستخدمي التطبيق خلال المرحلة الأخيرة، حيث حذر خبراء الأمن السيبراني من رسالة خبيثة انتشرت خلال الفترة الأخيرة على تطبيق المراسلات الفورية الشهير، والذي يضم أكثر من ملياري مستخدم، حيث يتمثل التهديد الأخير على عملية احتيال جديدة، قام الخبراء بالتحذير منها حرصاً على سلامة العملاء من الوقوع ضحايا لتلك الرسالة والرابط الخبيث.

تحذير من رسالة خطيرة على واتساب

يتم إرسال تلك الرسالة الخبيثة بشكل عشوائي للعديد من مستخدمي WhatsApp، وقد يبدو الأمر طبيعي في بداية الأمر للكثيرين، ولكنه في الحقيقة يشمل تهديد وأضرار كبيرة للغاية، حيث تم تصميم تلك الرسالة الخبيثة حتى تظهر وكأنها رسالة عادية للغاية، ومكتوب فيها باللغة العربية “انظر ماذا وجدت”، أما باللغة الإنجليزية مكتوب فيها “look what i found”، وبعدها رابط خبيث يلفت الانتباه بأنه عادي.

وهنا يقوم مستخدم تطبيق واتساب بالضغط عليه من أجل التعرف على الرسالة التي وصلته، وبمجرد الضغط عليه ينتقل المستخدم لموقعين أحدهما به برمجيات زائفة، أو صفحة وهمية من أجل الدخول على فيسبوك، وكلا الموقعين بهما برامج ضارة تخترق الهاتف وتُلحق به أضرار كبيرة للغاية، كما أنها تتسبب في أضرار كبيرة لجميع الأجهزة الإلكترونية ومنها الكمبيوتر، وبالفعل قام عدد من الضحايا بالدخول وتسجيل حساب الفيسبوك مما تتسبب لهم في أضرار جسيمة للغاية.

نصائح هامة للتعامل مع الرسالة

وجه خبراء الأمن تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب من فتح الرابط الموجود أسفل تلك الرسالة التي تم الإشارة عليها، مؤكدة للجميع أنه بمجرد الضغط على ذلك الرابط لا يتم اختراق الجهاز الخاص بك، ولكن يجب عليك تدارك الأمر فوراً وإغلاق تلك الروابط المزيفة والخبيثة، قبل أن تُصبح ضحية لهؤلاء المتسللين خلال الفترة القادمة، وهنا ننصح الجميع بضرورة تحري الدقة عند وصول أي رسالة وخاصة إن كانت من شخص مجهول لك على التطبيق، حيث أنها قد تتمثل في ضرر كبير لك، وقد تتسبب في سرقة حسابات الشخصية على العديد من المواقع أو الحسبات البنكية فضلاً عن الصور والملفات الشخصية.