نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas وقصتها وقوانين اللعبة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ، هي لعبة من إصدارات جراند ثفت أوتو 5 حيث أنها كانت تعتبر طفرة في سلسلة الألعاب تلك فهي نقلة من اللعبة الفائتة إلى سلسلة الألعاب التي تليها وصولاً إلى الإصدار الحالي ولمعرفة المزيد عن اللعبة وقوانينها وكيفية لعبها سنتحدث عن كل ذلك في تلك المقالة حيث أنها من الألعاب التي لا تقدم أبداً وبالطبع هي من الألعاب التي مبنية على ألعاب الأكشن وحروب العصابات وللمزيد عن كل السلسلة تابعونا في تلك المقالة والمقالات الأخرى فتابعونا.

لعبة Grand Theft Auto: San Andreas

تاريخ إطلاق اللعبة كان في شهر أكتوبر /تشرين الأول عام 2004. ولعبة GTA San Andreas تميزت بحجم الخريطة الكبيرة مقارنة بألعاب جراند ثفت أوتو 5 السابقة. حيث أن اللعبة احتوت ثلاثة مدن رئيسية وهي :-

Los Santos وهي مبنية على Los Angeles.

San Fierro وهي مبنية على San Francisco.

Las Venturas وهي مبنية على Las Vegas.

وتعتبر هذه المدن عبارة عن أشكال تخيلية تُبنى على مدن عديدة. بالإضافة لتواجد بعض المدن الريفية الصغيرة التي توجد لتفصل تلك المدن عن بعضها. كما تضمنت اللعبة الكثير من خيارات التخصيص والتعديل على شخصية اللعبة الأساسية التي تدعى CJ. والخيارات تضمن تغيير تسريحة الشعر. بالإضافة إلى بناء العضلات. وتنمية مهارات القيادة وإطلاق النار بالإضافة إلى عدد كبير من الملابس والأكسسوارات وغيرها من التعديلات الكثير. بالإضافة إلى أن اللعبة قد جاءت مع بعض الأسلحة والسيارات الجديدة وإليكم طريقة تنزيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas.

لعبة جراند ثفت أوتو 5 وكيفية التحميل

بخصوص مدن جراند ثفت أوتو سان أندرياس الثلاثة فإن التنقل بينهم غير متاح دون فتح اللعبة. وذلك يحدث بعد إنهاء المهمات في المدينة التي تسبقها. حيث عند الذهاب إليها ستجد الطريق مسدود عند الوصول إلى حدودها. ولكن إذا أخذت حيطتك (بالتأكيد معظمنا فعل ذلك من قبل) وقمت بالذهاب إلى هناك سباحةً. فإن الشرطة ستلاحقك عند الوصول إلى الطرف الآخر.

طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد

يجب عليك عزيزي القارئ في البداية أن تشغل الـ WIFI في جوالك لأن بيانات الهاتف سيتم إستهلاكها

بعد ذلك عليك بالذهاب إلى تطبيق جوجل بلاي Google Play. وإذا كنت من حاملي نوفا او هواوي يجب عليك الدخول على آب جاليري.

البحث في خانة البحث عن لعبة Grand Theft Auto .

. ثم سيظهر بعد ذلك أقرب النتائج للبحث وهي لعبة GTA V للاندرويد.

سيظهر الكثير من نتائج البحث منها الأصلي وغير الأصلي من اللعبة وذلك نظراً لكثرة الأشخاص الذين يبحثوا ومن ضمنها لعبة GTA V الأصلية وإصداراتها وهي :