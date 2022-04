نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم 4 مزايا في تحديث سامسونج One Ui 4.1 الجديد .. تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم 4 مزايا في تحديث سامسونج One Ui 4.1 الجديد، أصدرت شركة سامسونج منذ بضعة أسابيع تحديث جديد وكشفت النقاب عن الواجهة الجديدة التي سوف تعتمد عليها. وتضمن تحديث سامسونج مزايا جديدة ومتطورة خاصة على أجهزة S22 ULTRA و S22 PLUS بالإضافة إلى S22 النسخة العادية، وهذا ما دفع جميع المستخدمين لتلك النسخ إلى تفعيل التحديث الجديد للحصول على تلك المزايا، لذا هيا بنا لنكشف لكم عن أبرز 4 مزايا توفرت في تحديث واجهة سامسونج One Ui 4.1.

أهم 4 مزايا في تحديث سامسونج الجديد

الميزة الأولى في تحديث واجهة سامسونج One Ui 4.1 هي البطارية التكيفية والتي تجدها في إعدادات هاتفك، وقد تطورت تلك الخاصية بشكل كبير حيث أصبح اعتمادها على الذكاء الإصطناعي، حيث تقوم هذه الميزة بدراسة استخدامك للجهاز بشكل أعمق، وبهذه الكيفية تحافظ على أداء بطارية هاتفك على مدار اليوم. والجدير بالذكر أن تلك الميزة قد تمنح مستخدمي سامسونج ما يتراوح بين ساعة إلى ساعة ونصف إضافية في إستخدام الهاتف.

الميزة الثانية التي تضمنها التحديث هي سطوع الإضافة، لم تكن تلك الخاصية موجودة من قبل ومن المتوقع ظهورها في بقية الأجهزة بالتدريج، حيث كان فيما سبق يتم إستخدامها بشكل أوتوماتيكي والآن تمكنت سامسونج من تحويله إلى يدوي يمكنك التحكم فيها من قبل المستخدم، وبالتالي الحصول على أعلى سطوع ممكن للهاتف في أي وقت وأي مكان وليس فقط أسفل أشعة الشمس، حيث تستطيع الحصول على أعلى درجات سطوع الهاتف بفضل تلك الخاصية.

تحديث واجهة سامسونج One Ui 4.1

الميزة الثالثة والتي انتظرها الكثير من مستخدمي هواتف سامسونج وهي ميزة الرام بلس، فيما سبق كانت الرام بلس ثابتة على 4 جيجا رام فقط، ولكن بعد التحديث أصبح يمكنك تخصيصها من بين 2 جيجا رام، 4 جيجا رام، 6 جيجا رام و8 جيجا رام. ويعتمد اختيارك على مدى استخدامك للهاتف وأداء المعالج وحجم التطبيقات المستخدمة، ففي حالة بطء معالج الهاتف يتم زيادة عدد الرامات المستخدمة وهكذا.

الميزة الرابعة والأخيرة ضمن التحديث الجديد لواجهة سامسونج One Ui 4.1 هي ميزة تحسين الصورة؛ حيث يمكنك تعديل الصور الآن من داخل الاستوديو بدون الحاجة إلى تحميل برامج تعديل الصور، كما تستطيع تحسين البكسلة وبالتالي تحسين جودة وألوان الصورة بشكل ممتاز لم يكن متوفر فيما سبق في أجهزة سامسونج، وتلك الميزة ضرورية جداً في حالة وجود اهتزاز في الصورة فقد أصبح يمكنك معالجتها بدون تحميل برامج خارجية.