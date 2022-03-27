نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة شرعية اشحن جواهر فري فاير وأحصل علي 2000 جوهرة هدية في المقال التالي
إذا كنت من محبي الألعاب القتالية، فبالتأكيد لعبة فري فاير هي لعبتك المفضلة، هذه اللعبة التي تدور أحداثها في جزيرة نائية ويتبادل اللاعبون إطلاق النار وجميعهم يرغبون في البقاء، وأيضًا أنت لذا يكثر البحث عن طريقة شحن جواهر فري فاير، سنطلعك من خلال هذا الموضوع عن أفضل طريقة للحصول على مئات الجواهر وبطريقة قانونية، وسوف نوضح بعض المواقع الخاصة بشحن جواهر فري فاير، عليك متابعة الخطوات لكي يتم شحن الجواهر بطريقة صحيحة.
طريقة شحن جواهر فري فاير
وفرنا لكم من خلال النقاط التالية أسهل الطرق للحصول على جواهر فري فاير وبطريقة آمنة تمامًا، وذلك من خلال:
طريقة ID، يمكنك الحصول على الجواهر من كافة الدول العربية من خلال ال ID، قم بتطبيق الخطوات التالية:
- اختر الباقة التي تريدها.
- قم بتحديد المستوى الخاص بك في اللعبة.
- ادخل ال ID الخاص بك بشكل صحيح.
- سيظهر أمامك صفحة مطلوب مليء البيانات بصورة صحيحة.
- انتظر رسالة تفيد بوصول الجواهر واستمتع باللعب.
شحن جواهر فري فاير رسمي
يمكنك شحن الجواهر بشكل رسمي مقابل دفع الأموال وذلك من خلال اتباع النقاط التالية:
- افتح تطبيق البحث لديك، واكتب في خانة البحث :شحن جواهر فري فاير”.
- قم بالدخول على الموقع.
- ستجد أمامك رابط مكتوب عليه رابط الشحن، قم بالضغط عليه.
- قم بتحديد عدد الجواهر المراد شرائها.
- ادخل الرقم السري الخاص بوسيلة الدفع المتاحة أونلاين من خلال الموقع.
- ادخل على اللعبة وتأكد من شحن الجواهر.
شحن جواهر فري فاير عن طريق فتح حساب في موقع cash u
موقع كاش يو هو أحد الخدمات التي يلجأ إليها اللاعبين لدفع الأموال مقابل شراء جواهر فري فاير، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي الخاص cash u.
- قم باختيار إنشاء حساب جديد، وادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.مثل اسمك ورقم جوالك وغيرها.
- سيصلك رسالة فورًا على جوالك وبها رمز التأكيد.
- سيطلب منك إدخال رمز التأكيد الذي تلقيته.
- قم بالتأكيد على البيانات المدونة في حسابك، وقم بوضع رصيد بقيمة 10 دولارات مثلاً وابدأ بشحن جواهر فري فاير.
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