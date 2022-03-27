إيلون ماسك يعتزم إطلاق منصة تواصل اجتماعي منافسة لتويتر

يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قد شجع رجال الأعمال والشخصيات العامة بإطلاق منصات تواصل اجتماعي خاصة بهم، فبعد إطلاق ترامب لمنصته Truth ، يعتزم إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، إطلاق منصة خاصة به للتواصل الاجتماعي هربا من القيود التى أصبحت تضعها شركات التكنولوجيا على سياسة المحتوى.

وأعلن إيلون ماسك، في عدد من التغريدات له على موقع تويتر إنه يفكر بجدية في إنشاء منصة وسائط اجتماعية لأن تويتر Twitter "يفشل في الالتزام بمبدأ حرية التعبير"، كما طلب من متابعيه الاشتراك في استطلاع للرأى عن مدى توفير تويتر لحرية التعبير.

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بحسب تقرير من وكالة بلومبرج فإن ماسك يمضى في طريقه نحو إنشاء منصة للتواصل الاجتماعي بعيدا عن تويتر ، كما أنه يعاني من مراقبة المشرفين في لجنة الأوراق المالية والبورصات لتغريداته على تويتر.

واعترض ماسك مؤخرا على استدعاء لجنة الأوراق المالية والبورصات له بسبب التغريدات التى يكتبها والتدقيق الذى يتعرض له من قبل المنظمين.

ونشر إيلون ماسك مؤخرا تغريدة له يقول فيها إن "حرية التعبير ضرورية لديمقراطية فاعلة" ، كما تساءل عما إذا كان تويتر "يلتزم بشدة بهذا المبدأ".

وقال ماسك إنه كان يفكر "بجدية" في التفرع وإنشاء منافس خاص به في مجال وسائل التواصل الاجتماعي ، لإنشاء منصة تركز على حرية التعبير .

وكان دونالد ترامب، قد استطاع تحقيق حلمه الذى تخطى العام، حيث أطلق منصته الاجتماعية Truth في شهر فبراير الماضي لتكون منصة معبرة عن آرائه وعن آراء مؤيديه لتكون خطوة تمهيدية لاستعادة البيت الأبيض في الانتخابات القادمة، وذلك بعد حظره على جميع منصات التواصل الاجتماعي منذ أحداث الكابيتول العام الماضي.