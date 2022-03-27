أخر تحديث من لعبة اي فوتبول بيس 2022 للاندريد والموبايل مع أضافه التعليق العربي

لعبة بيس 2022 الجديدة بالتحديث الجديد، تحديث لعبة اي فوتبول بيس حيث يتم البحث من خلال الكثيرين عن تلك اللعبة الشيقة والتي نالت الكثير من الشهرة العالمية في كافة أنحاء العالم وهي من أحب ألعاب الساحرة المستديرة وأسهلها، وقد طرأ العديد من التحديثات على تلك اللعبة مع توافر التعليق العربي والرسومات التي تحاكي الواقع بطريقة مذهلة، ويمكن لعبها من خلال أجهزة الكمبيوتر أجهزة الأندرويد بجميع الهواتف، لذلك سوف نقوم بعرض أهم تلك التحديثات.

تحديث لعبة اي فوتبول بيس

يمكن تحديث لعبة اي فوتبول بيس 2022 وذلك من خلال خطوات سهلة بسيطة نستعرضها فيما يلي:

تسجيل الدخول إلى تطبيقات جوجل بلاي من خلال جهاز الأندرويد الخاص باللاعب.

ثم كتابة اسم اللعبة في محور البحث الخاص بالموقع.

والضغط بعد ذلك على كلمة فتح اللعبة من خلال المتجر.

ثم قم بالضغط على أيقونة التحديث الموجودة في صفحة اللعبة.

سيقوم تثبيت التحديث بسهولة ثم استمر باللعب في تلك المساحة الخضراء.

لعبة PES للاندرويد من جوجل بلاي

يتم فتحها من خلال هذا المتجر بالدخول إليه عبر شبكة الإنترنت مع التأكد من قوتها وتحتاج تلك اللعبة مواصفات خاصة بأجهزة الأندرويد المراد اللعب من خلالها وهي:

لفتح لعبة بيس 2011 للاندرويد من جوجل بلاي Android 5,0 والأحدث.

الإصدار الحالي للعبة 5.7.0.

حجم اللعبة يصل إلى 96 M.

وصلت عمليات الفتح ولعب لتلك اللعبة إلى 100,000,000.

لعبة بيس 2022 للاندرويد تعليق عربي

يمكن فتح لعبة إي فوتبول بيس 2022 على أجهزة الأندرويد حيث تتاح اللعبة في أي وقت وأي مكان.