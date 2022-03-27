نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر تحديث من لعبة اي فوتبول بيس 2022 للاندريد والموبايل مع أضافه التعليق العربي في المقال التالي
لعبة بيس 2022 الجديدة بالتحديث الجديد، تحديث لعبة اي فوتبول بيس حيث يتم البحث من خلال الكثيرين عن تلك اللعبة الشيقة والتي نالت الكثير من الشهرة العالمية في كافة أنحاء العالم وهي من أحب ألعاب الساحرة المستديرة وأسهلها، وقد طرأ العديد من التحديثات على تلك اللعبة مع توافر التعليق العربي والرسومات التي تحاكي الواقع بطريقة مذهلة، ويمكن لعبها من خلال أجهزة الكمبيوتر أجهزة الأندرويد بجميع الهواتف، لذلك سوف نقوم بعرض أهم تلك التحديثات.
تحديث لعبة اي فوتبول بيس
يمكن تحديث لعبة اي فوتبول بيس 2022 وذلك من خلال خطوات سهلة بسيطة نستعرضها فيما يلي:
- تسجيل الدخول إلى تطبيقات جوجل بلاي من خلال جهاز الأندرويد الخاص باللاعب.
- ثم كتابة اسم اللعبة في محور البحث الخاص بالموقع.
- والضغط بعد ذلك على كلمة فتح اللعبة من خلال المتجر.
- ثم قم بالضغط على أيقونة التحديث الموجودة في صفحة اللعبة.
- سيقوم تثبيت التحديث بسهولة ثم استمر باللعب في تلك المساحة الخضراء.
لعبة PES للاندرويد من جوجل بلاي
يتم فتحها من خلال هذا المتجر بالدخول إليه عبر شبكة الإنترنت مع التأكد من قوتها وتحتاج تلك اللعبة مواصفات خاصة بأجهزة الأندرويد المراد اللعب من خلالها وهي:
- لفتح لعبة بيس 2011 للاندرويد من جوجل بلاي Android 5,0 والأحدث.
- الإصدار الحالي للعبة 5.7.0.
- حجم اللعبة يصل إلى 96 M.
- وصلت عمليات الفتح ولعب لتلك اللعبة إلى 100,000,000.
لعبة بيس 2022 للاندرويد تعليق عربي
يمكن فتح لعبة إي فوتبول بيس 2022 على أجهزة الأندرويد حيث تتاح اللعبة في أي وقت وأي مكان.
- ومن أهم التحديثات التي تم عملها في تلك اللعبة هي التعليق العربي.
- مع كافة أنظمة التشويق حيث تم إضافة الجرافيك العالي الجودة.
- مع محاكاة وجوة اللاعبين لأشكالهم الحقيقة مع إقامة مباريات مع الأندية العالمية والعربية.
- كذلك الدورات المحلية وهذا من خلال تطبيقات جوجل بلاي بمنتهى السهولة.
- وقد تم إضافة تحديثات ذات أهمية قصوى أدت إلى زيادة معشوقيها كالجرافيك المحاكي للواقع.
- والتفاصيل الدقيقة في شكل اللاعب وأيضا التعليق العربي مع إمكانية التبديل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخر تحديث من لعبة اي فوتبول بيس 2022 للاندريد والموبايل مع أضافه التعليق العربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.