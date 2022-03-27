شيفروليه كورفيت توقف الإنتاج بسبب نقص إمدادات قطع الغيار

أعلنت شركة جنرال موتورز، وقف إنتاج سيارة شيفروليه كورفيت، بسبب مشكلة نقص الإمدادات الخاصة بقطع الغيار.

ولم تحدد شيفروليه حتى الآن ما هي العناصر الناقصة، إذا كانت أشباه المواصلات أو النقص في المواد الخام الأولية.

وقال متحدث باسم شيفروليه لمجلة أوتوموتيف، المتخصصة في أخبار النقل والسيارات إن الإغلاق والتوقف هذه المرة غير مرتبط بمشكلة نقص أشباه المواصلات.

ومن جهتها، قدمت شيفروليه البيان التالي، حول الوضع إلى موقع موتور وان، وقالت فيه: نظرا للقيود الإنتاجية المؤقتة، فإن مصنع تجميع باولينج جرين سيعلق خطوط الإنتاج هذا الأسبوع، بدءًا من 21 مارس، في كل من الورديتين الأولى والثانية.

كما أضافت شيفروليه أن سلاسل التوريد والتصنيع والهندسة تعمل عن كثب مع الموردين، لتخفيف حدة وشدة التأثيرات على عملية الإنتاج، ونتوقع استئناف خطوط الإنتاج مرة أخرى مع بداية أسبوع جديد.

ومثل العديد من مصنعي السيارات في العالم، اضطرت شيفروليه إلى إيقاف كورفيت، ففي ديسمبر عام 2021 ضرب إعصار مصنع بولينج جرين، مما تسبب في نشوب حرائق بالمصنع، وإتلاف أجزاء مهمة وحيوية منه، وبالتالي اضطرت الإدارة إلى إغلاقه حتى تعيد ترميمه.

وكان على جنرال موتورز إغلاق دفاتر الحجز، والطلبات، لطراز شيفروليه كورفيت موديل 2021 في وقت أبكر مما هو مخطط له، بسبب مشاكل ومعوقات إنتاجية، والتي أجبرت العلامة التجارية على وقف خطوط التجميع الخاصة بموديل سنة 2021، والبدء فورا في تصنيع موديل 2022 من كورفيت لتسليم العملاء في الوقت المحدد.