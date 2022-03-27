نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترددات قنوات القرآن الكريم على نايل سات قبل رمضان في المقال التالي

ترددات قنوات القرآن الكريم يتم البحث عنها بالأخص هذه الأيام، فالمسلم عادةً يهتم بتلاوة القرآن الكريم وتدبره وكذلك الاستماع إلى تلاوته من كبار القراء طوال العام وبالأخص في شهر رمضان شهر القرآن، ولكل شخص قارئ معين أو عدد من القراء يحب أصواتهم ويشعر معها بالخشوع وتساعده على الوصول لحالة التدبر لمعاني الآيات التي يستمع إليها، لذلك نعرض لكم ترددات لقنوات مختلفة جميعها تبث تلاوة القرآن الكريم على مدار اليوم ولكن بأصوات قراء مختلفين. ترددات قنوات القرآن الكريم من أشهر القنوات التي تبث عبر أثيرها تلاوة للقرآن الكريم على مدار 24 ساعة وهي كذلك من أقدم القنوات المتخصصة بهذا الشأن على القمر الصناعي نايل سات هي قناة القرآن الكريم السعودية.

تتميز تلك القناة بالتحديد بالصورة التي تنقلها فبالإضافة إلى الاستماع فأنت من خلالها تشاهد بث مباشر للكعبة المشرفة على مدار اليوم.

كما أنها تبث صلاة التراويح من المسجد الحرام طوال شهر رمضان المبارك وكذلك صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان.

في الصورة التالية كل المعلومات الخاصة بتردد قناة القرآن الكريم السعودية، بعد ضبط التردد تستطيع البحث عنها فستجدها مكتوبة في الريسيفر بهذا الاسم Saudia Qur’an.



قناة القرآن الكريم السعودية تبث القرآن الكريم بصوت قراء من المملكة أو منطقة الخليج في الغالب.

لكن كثير من الناس وبالأخص المصريين يحبون أصوات كبار القراء المصريين في التلاوة مثل الشيخ محمود خليل الحصري والقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وغيرهم.

ولهؤلاء نقدم لكم تردد قناة مصر قرآن كريم تلك القناة الحديثة نسبيًا على النايل سات والتي تبث القرآن الكريم بأصوات كبار القراء في مصر.

ابحث عنها في الريسيفر الخاص بك تحت اسم Misr Quran.

وإن لم تجدها اضبط التردد كما هو موضح في الصورة التالية وابحث عنها من جديد.

تردد إذاعة القرآن الكريم

تقدم إذاعة القرآن الكريم بالإضافة إلى التلاوة عدد من البرامج الدينية على مدار اليوم وكذلك الابتهالات والتواشيح.

تبث كذلك الآذان عند كل صلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

ولللإذاعة كذلك تردد على نايل سات. عمر شويل - جدة تعرف على ترددات قنوات القرآن الكريم على نايل سات قبل رمضان - ثقفني

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