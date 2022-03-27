سعر ومواصفات شاومي ردمي 10c

سعر ومواصفات شاومي ردمي 10cسعر ومواصفات xiaomi redmi 10c، من أكثر الكلمات التي شهدت بحثًا مؤخرًا عقب الإعلان عنه قبل أيام في دولة ماليزيا؛ إذ يشبه الهاتف كثيرًا نظيره السابق xiaomi redmi 10 الذي يحمل الشكل نفسه، لكنه يحوي شاشة أكبر ومعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، بدلا من شرائح «ميديا تيك هيليو G88».

وفي ظل الحديث عن سعر ومواصفات xiaomi redmi 10c، ذكر موقع «gsmarena» التقني، بعض التفاصيل والتي من بينها احتواؤها على شاشة IPS LCD مقاس 6.7 بوصة بدقة HD، وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

ويأتي الجزء الخلفي مع نفس الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومساعد عمق 2 ميجابكسل مثل Redmi 10، بجانب التميز ببطارية 5000 مللي أمبير مع دعم شحن 18 وات و MIUI 13 على أساس Android 11 الذي يغطي جانب البرنامج.

ويأتي هاتف xiaomi redmi 10c مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجا بايت بشكل قياسي و64 أو 128 جيجا بايت للتخزين الداخلي، وبها مكان بطاقة SD بالإضافة إلى مقبس سماعة الرأس، ومتوفر بألوان «رمادي وأخضر وأزرق».

وعن سعر xiaomi redmi 10c، يأتي هاتف بسعة 4 + 64 جيجابايت مقابل سعر 190 دولارًا أي ما يقرب من 2900 جنيه مصر، أما سعر خيار 4 + 128 جيجابايت، نحو 210 دولارات أي بمبلغ 3200 جنيه مصري.

وفي مطلع العام الحالي، أعلنت شركة «شاومي» عن سعر ومواصفات xiaomi redmi note 11 والمتميز بشاشة FHD + AMOLED وبطارية ضخمة وسعر جيد، بالإضافة إلى ذلك فهو مزود بـ5 كاميرات أما سعر ومواصفات xiaomi redmi 10c يعد اقتصادي ومناسب لبعض الفئات الباحثة عن هاتف بمواصفات جيدة وسعر اقتصادي.