نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آبل تعلن عن أجهزتها الجديدة وتصميمات جديدة لهاتف أيفون 13 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف آيفون 13 الجديد، قامت شركة آبل بعقد فعالياتها الفترة الماضية تحت عنوان Peak Performance وقد قامت بالإعلان عن عدة أنواع جديدة من الأجهزة المرتقبة من شركة آبل كان من ضمنها أيفون 13 من آبل واعلنت عن عدة خصائص ومزايا جديدة متاحة في الهاتف الجديد، وفيما يلي تفاصيل أكثر حول الأجهزة الجديدة المعلن عنها من شركة آبل.

تصميم آيفون 13 الجديد

افتتحت الشركة الفعالية بالهاتف الجديد المرتقب وهو هاتف آيفون 13 وأكدت على تصميم جديد للهاتف، وأنه متاح بلونين الأخضر الداكن الأصلي للهاتف والتصميم الآخر لأيفون 13 برو هو الأخضر الفاتح.

جهاز Ipad Air من آبل

ذكرت مديرة البرامج الهندسية بشركة آبل أن الجهاز الجديد IPad air يعمل بمعالج قوي وممتاز هو M1 Apple سيليكون، مع العلم أن نفس المعالج هو المستخدم في ايباد برو، مما يجعله أسرع أنواع الايباد في نفس الفئة حيث تصل السرعة إلى ضعف سرعة أجهزة اللاب توب المعتمدة على نظام تشغيل ويندوز، بالتأكيد سيكون IPad air قادرًا على الاتصال بشبكة الجيل الخامس.

هاتف Iphone SE الجديد

وكذلك كان من المنتظر الإعلان عن هاتف أيفون إس إي الجديد وقد قام المدير التنفيذي للشركة بالإعلان عن مزاياه الجديد التي تتمثل في:

الهاتف يعمل بمعالج حديث يعتبر الأحدث والأقوى في الفترة الحالية بشركة آبل وهو معالج A15 Bionic. سيكون الهاتف متاح بلون أحمر وأيضًا الأزرق والأبيض. ووفقًا لمدير المنتج فإن الهاتف سيكون بمزايا وخصائص أعلى من أي هاتف آخر متاح بنفس السعر. تم دمج مستشعر البصمة بالهاتف. وجود زر بالهاتف من أجل الخروج على الفور إلى الشاشة الرئيسية. وكما كانت التوقعات أن هاتف IPhone SE سيتمكن من دعم شبكة الجيل الخامس. دقة الكاميرا قد وصلت حتى 12 ميجا بكسل.

جهاز Mac من Apple

بالإضافة إلى الإعلان عن أجهزة ماك الجديدة المرتقبة وهما جهازين الأول MacBook pro والثاني هو IMac يعمل الجهازين بمعالج نوع M1 max والمعالج الآخر هو M1 pro، وهناك خطوة تقوم الشركة بدراستها في الفترة الحالية من أجل زيادة كفاءة الجهازين لمن يرغب في استخدام أسرع وأقوى وأفضل هو معالج M1 Ultra، ولكن لا يمكننا أن نتغاضى عن المزايا المتاحة في كلا الجهازين سوا MacBook أو IMac الجديد.