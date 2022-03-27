نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوبو تعلن عن هاتفها الجديد كليًا Oppo K10 أهم المواصفات في المقال التالي
مواصفات Oppo K10 الجديد، أطلقت شركة أوبو للهواتف الشهيرة مؤخرًا هاتفها الجديد الاقتصادي المنتظر في الهند وهو هاتف Oppo K10 يتميز بأنه ذو مزايا وإمكانيات جديدة مميزة وسعره لا يقبل المنافسة وبإمكان الكثير من الأشخاص شرائه وامتلاكه للتمتع به، وفي السطور القادمة نضع لكم المزيد من خصائص هاتف Oppo K10 الجديد.
مواصفات Oppo K10 التقني الجديد من شركة أوبو
قامت الكثير من المواقع المهتمة بالأخبار التقنية بالنشر حول مزايا هاتف Oppo K10 وكان من ضمن تلك المواقع موقع GSMArena إذ يوضح أن هاتف أوبو كي 10 يأتي بالخصائص التالية:
- نوع شاشة الهاتف LCD قياسها 6.9 بوصة مثقبة تتمكن من العرض والمشاهدة من خلالها بجودة +FHD.
- معالج هاتف Oppo التقني الجديد نوعه Snapdragon 680 المعلن عنه من Qualcomm والذي يعمل حتى دقة ستة نانومتر.
- بالنسبة لذاكرة الوصول العشوائي فهناك نسختين من الهاتف بذاكرتين مختلفتين الأولى ستة جيجا بايت والثانية ثمانية جيجا بايت لكل منهما سعره.
- يعمل الهاتف بمستشعر البصمة وهو موجود في الناحية السفلية من الشاشة.
- كاميرا Oppo K10 الخلفية ثلاثية الأبعاد دقة مستشعر الكاميرا الأساسي خمسين ميجا بكسل وهناك 2 مستشعر لتحديد بيانات العمق تصل الدقة إلى اثنين ميجا بكسل وبالنسبة لجودة الكاميرا الأمامية أو كاميرا السيلفي فإنها ستة عشر ميجا بكسل.
- كما أن الشاشة تصل دقتها إلى 2400 × 1080 بكسل.
- يصل معدل التحديث الذي تعمل به شاشة Oppo K10 حتى تسعون هيرتز.
- ذاكرة الهاتف التي تصل إلى 128 جيجا بايت في إحدى النسخ قابلة للتوسيع مع العلم أن هناك نسخة أخرى تصل سعة الذاكرة بها إلى 256 جيجا بايت.
مزايا Oppo K10 الجديد من الشركة
هناك بعض النقاط الأخرى التي تعتبر مزايا في الهاتف التقني الجديد من شركة أوبو Oppo K10 وهي:
- التصميم المقدم به الهاتف هو Glow design وهذا لأنه يشمل مزيج بين نوعين من المواد الغير لامعة واللامعة مما يعطي شعور أفضل أثناء حمل الهاتف.
- واجهة هاتف Oppo K10 هي ColorOS 11.1 التي تعتمد على أندرويد 11.
- أما عن الألوان التي تتوفر بالهاتف هي الأزرق السماوي واللون الأسود فقط.
- يصل سعر البيع إلى 3600 جنيه لنسخة الهاتف 128 جيجا.
- يستخدم بالهاتف منفذ USB نوع C مما يجعل الشحن أسرع ففي خلال نصف ساعة يتم اكتمال شحن الهاتف ويستمر لأطول فترة ممكنة على مدار اليوم.
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