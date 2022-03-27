أوبو تعلن عن هاتفها الجديد كليًا Oppo K10 أهم المواصفات

مواصفات Oppo K10 الجديد، أطلقت شركة أوبو للهواتف الشهيرة مؤخرًا هاتفها الجديد الاقتصادي المنتظر في الهند وهو هاتف Oppo K10 يتميز بأنه ذو مزايا وإمكانيات جديدة مميزة وسعره لا يقبل المنافسة وبإمكان الكثير من الأشخاص شرائه وامتلاكه للتمتع به، وفي السطور القادمة نضع لكم المزيد من خصائص هاتف Oppo K10 الجديد.

مواصفات Oppo K10 التقني الجديد من شركة أوبو

قامت الكثير من المواقع المهتمة بالأخبار التقنية بالنشر حول مزايا هاتف Oppo K10 وكان من ضمن تلك المواقع موقع GSMArena إذ يوضح أن هاتف أوبو كي 10 يأتي بالخصائص التالية:

نوع شاشة الهاتف LCD قياسها 6.9 بوصة مثقبة تتمكن من العرض والمشاهدة من خلالها بجودة +FHD.

معالج هاتف Oppo التقني الجديد نوعه Snapdragon 680 المعلن عنه من Qualcomm والذي يعمل حتى دقة ستة نانومتر.

بالنسبة لذاكرة الوصول العشوائي فهناك نسختين من الهاتف بذاكرتين مختلفتين الأولى ستة جيجا بايت والثانية ثمانية جيجا بايت لكل منهما سعره.

يعمل الهاتف بمستشعر البصمة وهو موجود في الناحية السفلية من الشاشة.

كاميرا Oppo K10 الخلفية ثلاثية الأبعاد دقة مستشعر الكاميرا الأساسي خمسين ميجا بكسل وهناك 2 مستشعر لتحديد بيانات العمق تصل الدقة إلى اثنين ميجا بكسل وبالنسبة لجودة الكاميرا الأمامية أو كاميرا السيلفي فإنها ستة عشر ميجا بكسل.

كما أن الشاشة تصل دقتها إلى 2400 × 1080 بكسل.

يصل معدل التحديث الذي تعمل به شاشة Oppo K10 حتى تسعون هيرتز.

ذاكرة الهاتف التي تصل إلى 128 جيجا بايت في إحدى النسخ قابلة للتوسيع مع العلم أن هناك نسخة أخرى تصل سعة الذاكرة بها إلى 256 جيجا بايت.

مزايا Oppo K10 الجديد من الشركة

هناك بعض النقاط الأخرى التي تعتبر مزايا في الهاتف التقني الجديد من شركة أوبو Oppo K10 وهي: