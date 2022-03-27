نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل GTA 5 جراند ثيفت اوتو V أحدث إصدار 2022 للموبيل في المقال التالي
جراند ثيفت اوتو V أشهر العاب الاكشن والمغامرات التي تمتلك شعبية عالية في جميع دول العالم وهي الجزء الخامس عشر من سلسلة العاب جراند ثيفت أوتو وصدرت اللعبة للمرة الأولي عام 2013 لأجهزة البلاي ستيشن ثد في عام 2015 تم إصدار الجزء الخاص بنظام التشغيل ويندوز وبعدها بوقت قصير الجزء الخاص بأجهزة الهواتف الذكية وتعمل اللعبة الأن علي جميع منصات تشغيل العاب الفيديو جيم وتدور أحداث اللعبة في مدينة سان اندرياس وهي ولاية خيالية مبنية علي جنوب كاليفورنيا الأمريكية ويوجد بها أمكانية اللعب الجماعي حيث يمكنك مشاركة 16 لاعب للعب التعاوني والتنافسي وقد أستطاعت اللعبة تحقيق عائدات خيالية حيث بلغت أرباح اللعبة أول يوم لطرحها حوالي 800 مليون دولار أمريكي ووصل عدد النسخ المباعة حتي 2020 إلي 135 مليون نسخة ليضعها في المرتبة الثانية للاكثر مبيعا عالميا بعد لعبة ماين كرافت ونستعرض الأن طريقة تحميل جراند ثيفت اوتو V علي أجهزة الموبيل وشرح مبسط عن طريقة اللعب.
طريقة اللعب في لعبة جراند ثيفت اوتو V:
تُلعب اللعبة من منظور الشخص الأول أو الشخص الثالث مع إصدارات اللعبة الخاصة بأجهزة البلاي ستيشن 4 وأجهزة الإكس بوكس وان والكمبيوتر، لكنها متاحة للعب من منظور الشخص الثالث فقط على أجهزة الإكس بوكس 360 وبلاي ستيشن 3.
تجري أحداث اللعبة عن طريق ثلاث شخصيات يتم التحكم بها والتحول بينها للتجول داخل المدينة وفي أطرافها ومنشئاتها حتى للوصول للريف وذلك لتنفيذ المهمات المختلفة. أسماء الشخصيات هي مايكل وفرانكلين وتريفور. وتعمل الشخصية اللاعبة على سرقة البنوك والسيارات من أجل تجميع ثروة وتكوين إمبراطورية إجرامية يكون اللاعب ملكها.
لعبة جتا 5 هي لعبة فردية أو جماعية، فيمكن الاستمتاع باللعب بها منفرداً أو تحقيق اللعب الجماعي. حيث تحتوي اللعبة على طور اللعب الجماعي والذي يسمح بمشاركة حتى ستة عشر لاعب في نفس اللعبة من خلال الاتصال الشبكي بالانترنت.
طريقة تحميل GTA 5 للموبيل
- في البداية تأكد من أتصال الهاتف بشبكة الانترنت عن طريق الواي فاي.
- بعد ذلك فتح متجر التطبيقات جوجل بلاي أو أبل ستور حسب نظام تشغيل الهاتف.
- من صندوق البحث في الأعلي كتابة GTA5 ليتم البحث عن اللعبة.
- ثم الضغط علي أيقونة تثبيت اللعبة ودفع مبلغ التحميل حيث أنها ليست من الألعاب المجانية.
- بعد التثبيت نقوم بفتح اللعبة وإنشاء الملف الشخصي لبداية اللعب.
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