نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل minecraft ماين كرافت للاندرويد والأيفون تحديث 2022 في المقال التالي

ماين كرافت لعبة الجافا الشهيرة تم إصدارها للمرة الأولي عام 1999 باستخدام لغة الجافا والتي كانت تعمل في البداية علي نظام تشغيل ويندوز مايكروسوفت بعد ذلك تم تطوريها لتعمل علي أجهزة الجوال وأجهزة أكس بوكس بعد أن قامت مايكروسوفت بشراء حقوق تطوير ونشر اللعبة في عام 2014 واللعبة تشبهة إلي حد كبير العاب المكعبات حيث تعتمد علي عمليات البناء والتشيد حيث يقوم اللاعبين بتجميع الكتل والرمال والحديد والطوب من أجل عملية البناء ويتوجب علي اللاعب في البداية بناء منزل ليحتمي فيه ليلا من هجمات الوحوش والزومبي واللعبة تناسب بشكل كبير فئة الأطفال والمراهقين ونستعرض الان طريق اللعبة وطريقة تحميل ماين كرافت لأجهزة الأندرويد وأيفون. طريقة تحميل minecraft للاندرويد والأيفون أولا تقوم بتوصيل جهازك الجوال بشبكة الانترنت بواسطة الواي فاي أو بيانات الهاتف.

ثم الدخول إلي متجر التطبيقات الخاص بهاتفك.

بعد ذلك الضغط علي صندوق البحث وكتابة minecraft.

ثم تقوم بدفع المبلغ المطلوب بواسطة بطاقة الائتمان.

بعد أكتمال تحميل اللعبة تقوم بفتح اللعبة وإنشاء البروفايل وأختيار وضع اللعب. الأوضاع المتاحة في لعبة ماين كرافت: وضع النجاة survival: وبه يقوم اللاعب بتجميع الموارد الطبيعية من البيئة المحيطة به. ويسعى للبقاء على قيد الحياة عن طريق بناء مأوى والحصول على طعامٍ كافٍ وقتل الوحوش الضارية التي تهاجم أثناء الليل.

وضع الإبداع Creative: يركز هذا الوضع على الإبداع في البناء. على اللاعب تجميع موارد البناء ثم البدء في تكوين وتركيب مجسم ما، مبنىً أو سفينة أو طائرة للتحرك بحرية داخل عالم ماينكرافت. في هذا الوضع لا يحتاج اللاعب للتركيز على الطعام أو تجميعه. كذلك وضع الشدة Hardcore: وهو وضع خاص باللاعبين المحترفين. تكون الظروف فيه قاسية جداً. كذلك بهذا الوضع تكون العواقب قاسية جدا، فإن فقدت حياتك في اللعب تفقد كل ما جمعت من موارد و كل ما بنيت من مجسمات.

وضع المغامرة adventure: تمت إضافة هذا الوضع حديثاً للعبة إصدار 1.3، وبه تم إضافة الخرائط الخاصة custom Maps ويشبه إلى حد ما وضع النجاة.

وضع المشاهد spectator: في هذا الوضع يمكن للاعب التنقل في عالم ماينكرافت ومشاهدة ما يحدث من منظور شخص آخر أو حتى كائن آخر، كما يمكنك زيارة أصدقائك من اللاعبين الآخرين. يحتاج هذا الوضع إلى مخزون من الموارد. عمر شويل - جدة طريقة تحميل minecraft ماين كرافت للاندرويد والأيفون تحديث 2022 - ثقفني

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