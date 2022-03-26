نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يطرح تحديثاً جديداً رائعاً لمستخدمي هواتف أيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرح تطبيق واتساب WhatsApp تحديث جديد رائع لمستخدمي التطبيق على أجهزة أيفون، حيث يحرص التطبيق خلال هذه الفترة على طرح العديد من الميزات الجديدة لمستخدمي هواتف أيفون وأندرويد، وذلك من أجل جذب العديد من العملاء الجدد للتطبيق، فضلاً عن إرضاء أكثر من ملياري مستخدم خلال هذه المرحلة، تزامناً وجود منافسة قوية مع العديد من تطبيقات الدردشة في العالم، ويعد تطبيق الدردشة الفوري هو الأكثر شعبية في العديد من دول العالم والوطن العربي، لما يتميز به من إمكانات رائعة للدردشة والمراسلة الفورية، حيث قدم التطبيق الدعم الكامل لأحد أنظمة تشغيل أبل iOS 15 مع واجهة جديدة.

واتساب يدعم ميزات نظام تشغيل آبل iOS 15

ومن جانبه أكد موقع “9to5mac” أن التطبيق على هواتف أيفون يدعم بصورة غير مباشرة بعض ميزات نظام التشغيل الجديد iOS 15، حيث يجلب الإصدار الجديد تحت رقم 22.7.0.76 من النسخة التجريبية الموجود على متجر أب ستور عدد من المزايا الجديدة التي يختبرها التطبيق خلال الفترة الماضية، حيث يحرص التطبيق على توفير عدد من الميزات التجريبية قبل تعميمها لجميع المستخدمين.

بعد فترة من الاختبارات التي استمرت لمدة أشهر يعرض تطبيق واتساب لنظام التشغيل الحالي iOS صور الملف الشخصي لجهات الاتصال على تطبيق المراسلة الفوري الشهير ضمن الإشعارات، كما أنه يُقدم دعماً رائعاً لوضع التركيز، وذلك من أحدث إصدار تجريبي، وتستعد الشركة لتقديم الدعم الكامل لنظام التشغيل iOS 15.

ووفقاً لتقرير موقع “WABetaInfo” المتخصص في متابعة ورصد مزايا تطبيق المراسلة الشهير WhatsApp، أن الشركة قامت بإصدار تحديث جديد للنسخة التجريبية التي تم تخصيصها لهواتف أيفون رقم iOS 22.7.0.76، حيث يوفر للمستخدمين الدعم الرسمي للتحديث الأخير، فضلاً إلى وجود بعض التغيرات لواجهة المستخدم، وشارك الموقع لقطة شاشة تظهر تغيراً مرئياً ملحوظاً بشرط الأدوات في التطبيق على هواتف أيفون.

من المحتمل أن يعمل التحديث الجديد للمستخدمين على توفير طريقة سهلة وسريعة من أجل الاطّلاع على الرسائل الواردة دون الحاجة إلى فتح تطبيق واتساب، حيث تظهر الإشعارات على الشاشة عندما يكون هاتف أيفون مغلقاً، فضلاً عن صورة المِلَفّ الشخصي للشخص مرسل الرسالة، كما يتضمن التحديث المزيد من التوافق وإصلاح الأخطاء مع نظام التشغيل الجديد iOS 15.