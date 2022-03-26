طريقة تسريع الهاتف والحصول على سرعة انترنت مضاعفة وأداء مثالي للألعاب بدون برامج، يعاني مستخدمي الهواتف الضعيفة من بطء استجابة المعالج والتي تؤثر بكل تأكيد على أداء الألعاب وإستخدام الإنترنت، فعادة ما يصبح إصدار الجوال غير متناسب مع التحديثات الجديدة بعد مرور فترة من الاستخدام، وهو ما يؤثر بشكل كبير على أداء الهاتف وسرعته بشكل عام. نتناول اليوم أسهل طريقة لتسريع هواتف الأندرويد الضعيفة بدون برامج، مع ضمان الحصول على أفضل سرعة للإنترنت وأقوى أداء للألعاب على هاتفك.

تسريع هواتف أندرويد بدون برامج

كل ما عليك هو التوجه إلى إعدادات ضبط الهاتف ثم يتم النقر على خيارات المطور من بين الخيارات الظاهرة، في حالة عدم ظهور الخيار من بين خيارات الضبط يتم التوجه إلى إعداد حول الهاتف، ثم تظهر عدة خيارات يتم النقر على إصدار MUI في أجهزة شاومي أو أيقونة رقم الإصدار لكافة أجهزة الأندرويد الأخرى، يختلف المسمى حسب نوع الهاتف يتم النقر على هذا الإعداد عدة مرات نقرات سريعة و متتالية حتى يتم تفعيل هذه الخاصية، وبالرجوع إلى الخطوة السابقة نجد أنه تم تفعيل خيارات المطور.

نجد خيارات المطور في نهاية الإعدادات الإضافية يتم النقر عليه ثم تظهر مجموعة من الإعدادات المميزة، هذه الإعدادات تساعدك بشكل مذهل في تسريع الهاتف و تسريع الألعاب و الحصول على أفضل أداء للألعاب، بالإضافة إلى زيادة حجم الذاكرة ذاكرة التخزين يتم النقر خيار أحجام سجل المخزن المؤقت حيث نجد أنه يتم تفعيله تلقائياً على 256 ك بايت يتم النقر على الحجم الأخير 16 ميجا بايت، هذا الخيار يمكنك من زيادة مساحة الهاتف وبالتالي زيادة سرعة الهاتف.

زيادة سرعة الانترنت والألعاب

يتم النقر من بين خيارات عرض تسارع الأجهزة في الإعدادات على خيار 4x MSAA وهذا الإعداد خاص بتسريع بطاقة الرسوميات وبالتالي أفضل أداء للألعاب لذا يتم تفعيل هذا الخيار، كما يتم النقر على خيار أصغر عرض وهو المسئول عن تسريع الهاتف و حل مشكلة بطئ استخدام شاشة اللمس ثم يظهر كود بشكل تلقائي يتم حذفه و تغييره إلى (1000)، في قائمة الشبكات يتم تفعيل خيار تشغيل توسيع تغطية Wi-FI، تشغيل سجلات Wi-Fi Verbose، بالإضافة إلى تفعيل خيار العشوائي MAC تحسين توزيع Wi-Fi، هذا الأمر يمكنك من تسريع الهاتف و تقوية استجابة شبكة الواي فاي وبالتالي تسريع الإنترنت.