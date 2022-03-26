نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة فورت نايت Fortnite 2022 للاندرويد وللايفون في المقال التالي
تحميل لعبة فورتنايت سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث تعتبر هذه اللعبة من الألعاب المنشورة بشكل كبير، ولكن من الصعب تحميلها بطريقة مباشرة على الهاتف الخاص بك، بعد أن تم حذفها بشكل نهائي من متجر التطبيقات جوجل بلاي الأساسي لهواتف الاندرويد، ولهذا السبب يوجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن الملف الخاص باللعبة فورتنايت.
تثبت لعبة فورتنايت (Fortnite) على الجوال
هناك الكثير من الخطوات الخاصة باللعبة فورتنايت، ومن أبرز تلك الخطوات كالاتي:
- في البداية يجب الدخول إلى الموقع الشخصي بشركة فورت نايت، ثم تثبيتها من موقع Epic Games.
- بعد ذلك قم بتفعيل الخاصية لتثبيت التطبيقات من الخارج لجوجل بلاي، من خلال إعدادات الهاتف.
- ثم بمجرد ظهور الاشعارات وأيضًا الرسوميات الخاصة بلعبة فورتنايت والضغط على كلمة تثبيت لكي يتم تثبيت اللعبة بنفسها.
- وإذا كان الهاتف الخاص بك سامسونج سوف يكون الأمر أكثر بساطة عن طريق البحث في جلاكسي للتطبيقات.
- وعند الانتهاء من التثبيت ثم افتح اللعبة مباشرة، حتى تتأكد من عملها بالشكل الطبيعي.
مميزات تحميل لعبة فورت نايت
يوجد الكثير من المميزات الخاصة بلعبة فورت نايت، ومن أبرز تلك المميزات كالآتي:
- تتميز لعبة فورت نايت، بأنها يمكن التواصل مع الآخرين من خلال المحادثات الصوتية.
- يمكنك الحصول على الأصدقاء وإضافتها إلى القائمة الخاصة بالأصدقاء الموجودة في اللعبة.
- يكون الجرافيك فائق الدقة والتأثير الصوتي مرتفع النقاء.
- يوجد الكثير من أنماط المباريات واتساع ساحات القتال.
- يوجد تشكيلة كبيرة من الأسلحة الكثيرة والمعتاد.
- من الممكن التعديل على طريقة الحكم.
- متطلبات تشغيل لعبة فورت نايت
- هناك العديد من المتطلبات التشغيل الخاصة لعبة فورت نايت، ومن أبرزها:
- تطلب مساحة تخزين 3 جيجا بايت على الهاتف الخاص بك.
- الذاكرة 3 جيجا بايت.
- إصدار اندرويد 5.0 بنواة bit.
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