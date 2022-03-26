خطوات تحميل لعبة فورت نايت Fortnite 2022 للاندرويد وللايفون

تحميل لعبة فورتنايت سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث تعتبر هذه اللعبة من الألعاب المنشورة بشكل كبير، ولكن من الصعب تحميلها بطريقة مباشرة على الهاتف الخاص بك، بعد أن تم حذفها بشكل نهائي من متجر التطبيقات جوجل بلاي الأساسي لهواتف الاندرويد، ولهذا السبب يوجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن الملف الخاص باللعبة فورتنايت.

تثبت لعبة فورتنايت (Fortnite) على الجوال

هناك الكثير من الخطوات الخاصة باللعبة فورتنايت، ومن أبرز تلك الخطوات كالاتي:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الشخصي بشركة فورت نايت، ثم تثبيتها من موقع Epic Games.

بعد ذلك قم بتفعيل الخاصية لتثبيت التطبيقات من الخارج لجوجل بلاي، من خلال إعدادات الهاتف.

ثم بمجرد ظهور الاشعارات وأيضًا الرسوميات الخاصة بلعبة فورتنايت والضغط على كلمة تثبيت لكي يتم تثبيت اللعبة بنفسها.

وإذا كان الهاتف الخاص بك سامسونج سوف يكون الأمر أكثر بساطة عن طريق البحث في جلاكسي للتطبيقات.

وعند الانتهاء من التثبيت ثم افتح اللعبة مباشرة، حتى تتأكد من عملها بالشكل الطبيعي.

مميزات تحميل لعبة فورت نايت

يوجد الكثير من المميزات الخاصة بلعبة فورت نايت، ومن أبرز تلك المميزات كالآتي: