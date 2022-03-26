نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استبدال اكواد فري فاير الرسمي Garena Free Fire 2022 احصل علي سكنات وجواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن للاعب لعبة الحرب free fire استبدال اكواد فري فاير من خلال المركز الرسمي لهذه اللعبة القتالية، التي انتشرت بشكل واسع في السنوات الأخيرة بين الكثير من الفئات الشعبية وعلى اختلاف الأعمار من الشباب والكبار على السواء، وهذا الاستبدال يكون من حق اللاعب اذا كانت هذه الاكواد المستبدلة غير صالحة أو ليست شغالة، حيث يمكن للاعب في هذه الحالة الحصول على الجوائز والهدايا.

استبدال اكواد فري فاير

يعني استبدال كواد فريفاير حصول اللاعب على اي من الأشياء النادرة في اللعبة بديلا عن الكود المستبدل، حيث يمكن الحصول على ملابس للشخصيات الموجودة في اللعبة أو لشخصية اللاعب نفسه من اجل التغيير من شكله، والحصول على رقصات مميزة في داخل اللعبة من أمثلة رقصات العرش والقلب وما الى ذلك من أشياء تلزم اللاعب أثناء اللعب ويمكنه الحصول عليها من خلال هذا الاستبدال.

كيفية استبدال الاكواد

يمكنك موقع غارينا استبدال كودات لعبة فري فاير عند اتباع عدد من الخطوات

الخطوة الأولى من خطوات الاستبدال الرسمي للاكواد تتمثل في الدخول والتسجيل في موقع Garena.

الدخول من هذا الموقع الى أيقونة الاستبدال.

القيام بكتابة الكود المراد استبداله في الفراغات المناسبة لهذا الكود.

الضغط على أيقونة موافقة الاستبدال.

شحن كود فري فاير

من اجل شحن كود فري فاير يرجى الدخول الى الموقع الرسمي جارينا وإدخال الكود الخاص بالشحن

الكود الخاص برقصة الكرسي Y7KS 1ER6 23H.

كود استعادة اللعبة مرة اخرىY7PS 1HR6 23G

وكود رقصة القلب الشهيرة Z1KS 1ED6 43S.

كود فاير باس هو X9G1 D33S WSFW.

كود صندوق السلاح والنهب يتمثل في ZFMUVTLYSLSC.

موقع استبدال الكود فيسبوك

هناك من الطرق الكثيرة التي تعمل في صدد شحن اكواد اللعبة القتالية الشهيرة فري فاير، واهم هذه الطرق ما يتمثل في طريق الاستبدال عن طريق موقع جارينا لما له من أمان في هذا الاستبدال والحفاظ على حساب اللاعب، حيث يمكن للاعب الدخول الى هذا الموقع المشار اليه غارينا واستبدال الكود المراد بعد التسجيل بالموقع عبر الفيس بوك الشخصي له وربط الحساب بحساب اللعبة.