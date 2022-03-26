متطلبات تثبيت لعبة أسفلت 9 الأسطورة 2022 قيادة السيارات الحقيقية الخارقة

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عمر شويل - جدة تعمل لعبة الأسطورة والتي يطلق عليها لعبة أسفلت 9 في مجال ألعاب السيارات محاكاة الواقع، إذ تسعى اللعبة على تمكين اللاعب من قيادة أي من السيارات المختلفة بمختلف الماركات الدولية والعالمية، والعمل من خلال تلك القيادة على تخطي الصعوبات التي توجبها اللعبة للاعب في الطرق الوعرة، وعلى اللاعب في هذا الصدد مواجهة التحديات وإقامة الحركات الاستعراضية من اجل الفوز الذي يأتي عن طريق اللعب الفردي أو المتعدد الأطراف.

مهمات لعبة أسفلت 9

لكل من الألعاب المختلفة سمات خاصة بها تعمل علي سهولة اللعب وكيفية استمتاع اللاعب بما يكون من مراحل ومستويات مختلفة، وفي هذا الصدد فان اللعبة التي نحن بصددها الآن تحمل عدد من المهمات التي يكون منها

تجميع اكثر من 70 ماكينة سرعة متطورة من المستوى الفاخر.

اختيار مركبة مناسبة لك من أعداد المركبات التي تحمل العديد من الماركات العالمية.

بإمكانك القيام بتعديل أي شي في مركبتك من لون الطراء، أو الإطارات والعجلات.

كيفية التحكم في سباق اللعب

على اللاعب في لعبة أسفلت 9 استخدام احدث قطع الغيار لأي من أجزاء السيارة أو المركبة التي يقوم عليها اللعب وذلك من اجل الفوز في السباق الذي يكون من خلال الشوارع والأماكن الضيقة، إذ يجب أن تسير السيارة في انسيابية ودقة من اجل التمكين من الفوز بكافة ما يكون له من مخاطر، ويكون اللعب في سياق يدوي يحمل الكثير من المؤثرات الصوتية والسمعية والبصرية أيضا من خلال عدد من رسومات محاكاة الواقع.

متطلبات تثبيت لعبة أسفلت 9

يمكن للاعب اتخاذ عد من الأمور الأتية وسيلة تعمل في صدد تيسير تثبيت اللعبة

تحديث اللعبة جاء في تاريخ 17/2/2022

يتباين حجم اللعبة مع حجم الجهاز المثبت عليه.

تتطلب اللعبة اندرويد 7.0

الإصدار الحالي لها 3.3.78

عمليات تثبيت اللعبة تتمثل في اكثر من50.000.000 عملية.

مميزات لعبة Asphalt 9

فضلا عن ما سبق من سمات مختلفة للعبة فإنها تحتوي على عدد من المميزات تعمل على تطوير شكل اللعبة والاستمتاع بها بشكل ميسر وامن، ومن تلك الامتيازات كون السباق الذي تحمله يكون داخل شوارع حقيقية محاطة بعدد من الأشكال التي تجعل اللاعب في داخل السباق مع مجموعة من الخصوم من مختلف دول العالم.