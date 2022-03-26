جوجل تنصح جميع مستخدمي كروم بتثبيت تحديث جديد فورا

أصدرت شركة Google جوجل الأمريكية تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمى متصفحها جوجل كروم على أنظمة التشغيل ويندوز Windowsو ماك macOS و لينوكس Linux ، وذلك بسبب ثغرة خطيرة تشكل تهديدا كبيرا لهم.

وبحسب مجلة فوربس فإن جوجل اكتشف ثغرة عالية الخطورة تسمى Zero-day أو يوم الصفر يتم تصنيفها بأنها سريعة الانتشار وشديدة الخطورة حيث من الممكن أن تستهدف كل مستخدمي كروم على الأنظمة المختلفة.

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وتعمل شركة جوجل حاليا على معالجة الثغرة الخطيرة التى تكرر استهدافها للأجهزة خلال الفترة الأخيرة وتسبب في تعطل وتدمير آلاف الأجهزة مؤخرا.

وقامت شركة جوجل بإطلاق تحديث طارئ للمستخدمين لمساعدتهم على التغلب على استهداف الثغرة حيث وصل بالفعل لعدد من الأجهزة ومن المقرر أن تحصل عليه باقي الأجهزة الأخرى خلال الأيام المقبلة.

ويمكن لجميع مستخدمي كروم على أنظمة الشتغيل المختلفة تثبيت تحديث Chrome (99.0.4844.84) لمستخدمي ويندوز من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم المساعدة ثم حول Google Chrome ، وسيؤدي هذا أيضًا إلى إجبار Chrome على البحث عن التحديثات.